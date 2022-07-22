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Оттю Тянаку и другим гонщикам Hyundai запретили общаться с журналистами

rus.postimees.ee
Оттю Тянаку и другим гонщикам Hyundai запретили общаться с журналистами
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Отть Тянак.
Отть Тянак. Фото: Ragnar Peets

Во вторник команда Hyundai начала готовиться к восьмому этапа чемпионата мира по раллийным гонкам, который пройдет в Финляндии.

В среду тестовые заезды провели гонщики команды Отть Тянак и Тьерри Невилл. Машины проверяли в городе Ямся, который расположен от раллийного парка Йиваскюля примерно в 60 км.

Финский портал Rallit.fi договорился с обоими гонщиками об интервью. Но во время перерыва журналистам сообщили, что в данный момент пообщаться с пилотами невозможно. Похоже, указание пришло откуда-то сверху.

Что Тянак, что Невилл этим летом открыто говорили о проблемах Hyundai.

«Нам пришлось трудно, потому что в конце прошлого года мы остались без лидера команды Андреа Адамо. У нас очень сильное руководство. Работаем очень серьезно, чтобы выйти на тот же уровень, что и Toyota, но это не просто. Toyota сейчас очень сильна. Предстоит огромная работа», - прокомментировал Тянак после эстонского этапа чемпионата мира.

Кажется, что мнению команды Hyundai, эти комментарии накануне гонки в Финляндии не нужны.

Ралли в Финляндии пройдет с 4 по 7 августа.

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