В Нарве задержан подозреваемый в поджоге

«Опираясь на собранные доказательства, есть основание подозревать, что это был поджог. Подозреваемый в поджоге задержан и заключен под стражу. Мотивы его поступка будут выявлены в ходе дальнейшего уголовного производства», — заявил старший следователь Нарвского отделения полиции Виталий Кондратьев.

«Мы собрали улики с места происшествия, которые позволили бы нам идентифицировать поджигателя, но когда пожар приносит так много разрушений, найти улики всегда сложнее», — признался ведущий следователь.

«Таким образом, на подобных местах происшествий полиция старается получить максимальную поддержку от свидетелей, анализа записей камер видеонаблюдения и других процессуальных действий», — описал он ход следствия.