На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в США, золотую медаль в забеге на 400 метров с препятствиями выиграл бразилец Алисон дус Сантос. Конкурент нашего легкоатлета Расмуса Мяги привлекает особое внимание своей внешностью, поскольку его голову частично покрывают шрамы. Причиной стала полученная в детстве тяжелая травма.
За шрамами конкурента Расмуса Мяги кроется страшное несчастье
Бразильца Дус Сантоса растила бабушка. Однажды, когда мальчику было всего 10 месяцев, бабушка жарила на кухне рыбу. Малыш умудрился дотянуться до ручки сковородки и опрокинул ее – на него полилось раскаленное масло. Ребенок получил страшные травмы.
Ему пришлось провести несколько месяцев в больнице - врачи лечили ожоги третьей степени. В больницу попала и бабушка, поскольку, спаса мальчика, и сама получила тяжелые травмы.
Шрамы остались на всю жизнь – они покрывают не только голову, но имеются также частично на груди и левой руке. Шрамы очень чувствительны к ультрафиолету, поэтому спортсмен часто носит кепку.
После долгого лечения дус Сантос полностью поправился. А став старше открыл для себя спорт. Его первым увлечением было дзюдо, в легкую отлетику он перешел лишь девять лет назад.
«Из-за своих ожогов Алисон был застенчив и на тренировки приходил только в шапке. От стыда он хотел провалиться сквозь землю», - вспоминает первый тренер дус Сантоса Ана Клаудиа Фиделис.
Сейчас дус Сантос преодолел свою застенчивость и кажется, что он действительно получает удовольствие от того, что находится на вершине. Теперь он может носить и мечту детства – золотую медаль чемпионата мира.