За шрамами конкурента Расмуса Мяги кроется страшное несчастье

Бразильца Дус Сантоса растила бабушка. Однажды, когда мальчику было всего 10 месяцев, бабушка жарила на кухне рыбу. Малыш умудрился дотянуться до ручки сковородки и опрокинул ее – на него полилось раскаленное масло. Ребенок получил страшные травмы.

Ему пришлось провести несколько месяцев в больнице - врачи лечили ожоги третьей степени. В больницу попала и бабушка, поскольку, спаса мальчика, и сама получила тяжелые травмы.

Шрамы остались на всю жизнь – они покрывают не только голову, но имеются также частично на груди и левой руке. Шрамы очень чувствительны к ультрафиолету, поэтому спортсмен часто носит кепку.

После долгого лечения дус Сантос полностью поправился. А став старше открыл для себя спорт. Его первым увлечением было дзюдо, в легкую отлетику он перешел лишь девять лет назад.

«Из-за своих ожогов Алисон был застенчив и на тренировки приходил только в шапке. От стыда он хотел провалиться сквозь землю», - вспоминает первый тренер дус Сантоса Ана Клаудиа Фиделис.