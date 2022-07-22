Обмелевшая река грозит Европе экономическими проблемами

Отсутствие поставок газа также влияет на внутреннее судоходство

Если суда не смогут плавать полностью загруженными из-за мелководья, то для перевозки того же количества грузов потребуется больше судов. Но их уже не хватает. "Мы полностью забронированы", - сообщает Спранци, чье товарищество располагает сотней судов.

Кроме того, энергетический кризис, вызванный войной в Украине, тоже создает нагрузку на внутреннее судоходство. Чтобы гарантировать энергоснабжение при меньшем количестве или полном отсутствии российского газа, необходимо вновь задействовать больше электростанций, работающих на каменном угле. Это увеличивает спрос на него. "На большинстве электростанций запасов угля в настоящее время хватает только примерно на неделю работы с полной нагрузкой", - отмечается в заявлении оператора электростанции Steag из Эссена, сделанном в первую неделю июля.

Поэтому для электростанций необходимо перевозить больше угля. Однако свободных транспортных мощностей для этого нет. Промышленность подготовилась к поэтапному отказу от использования угля, законодательно закрепленному в 2020 году, и соответствующим образом сократила транспортные мощности. "В настоящее время не хватает судов, грузовых вагонов, локомотивов и машинистов поездов", - перечисляет оператор Steag.

Еще одно последствие войны в Украине: некоторые суда, что обычно ходят по рекам Германии, в настоящее время перевозят украинское зерно в Европу. По словам Роберто Спранци, это увеличило дефицит мощностей в сфере грузоперевозок.

Шок 2018 года