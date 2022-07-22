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Умер легендарный немецкий футболист Уве Зеелер

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Умер легендарный немецкий футболист Уве Зеелер
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Фотография Уве Зеелера на стадионе Red Bull Arena накануне матча "Лейпциг"-"Ливерпуль".
Фотография Уве Зеелера на стадионе Red Bull Arena накануне матча "Лейпциг"-"Ливерпуль". Фото: MATTHIAS RIETSCHEL

На 86-м году жизни скончался бывший немецкий футболист Уве Зеелер, сообщает РБК со ссылкой на Bild. 

По информации издания, в последнее время он испытывал проблемы со здоровьем. Экс-футболист скончался в окружении семьи.

Зеелер играл на позиции нападающего. Почти всю игровую карьеру провел в «Гамбурге». Является рекордсменом клуба по количеству забитых голов — 523. Вместе с командой становился чемпионом ФРГ и обладателем Кубка страны, а также доходил до финала Кубка Кубков.

В составе сборной ФРГ выступал с 1954 по 1970 год. Сыграл за национальную команду в 72 матчах, в которых забил 43 гола. На чемпионате мира 1966 года вместе со сборной завоевал серебро, а четырьмя годами позже — бронзу.

Зеелер забивал голы на четырех чемпионатах мира в период с 1958 по 1970 год. Аналогичным достижением могут похвастаться только бразилец Пеле, португалец Криштиану Роналду и немец Мирослав Клозе.

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