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В России пополнили список недружественных стран еще пятью государствами

Интерфакс/BNS
В России пополнили список недружественных стран еще пятью государствами
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Российский флаг.
Российский флаг. Фото: Alexander Zemlianichenko

Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия включены в перечень недружественных России иностранных государств.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

«Правительство актуализировало перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. В список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия», - говорится в сообщении.

Правительство указывает количество физлиц, находящихся на территории РФ, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.

Так, согласно распоряжению, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией - 20, за Словакией - 16.

Словения и Хорватия вообще не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения, подчеркивается в документе.

Пресс-служба правительства отмечает, что учрежденный правительством перечень не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться.

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