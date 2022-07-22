В России пополнили список недружественных стран еще пятью государствами

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

«Правительство актуализировало перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. В список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия», - говорится в сообщении.

Правительство указывает количество физлиц, находящихся на территории РФ, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.

Так, согласно распоряжению, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией - 20, за Словакией - 16.

Словения и Хорватия вообще не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения, подчеркивается в документе.