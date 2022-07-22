Новый коалиционный договор, несомненно, является лицом «Отечества»: Партия реформ была прижата к стенке, а Кая Каллас, чтобы сохранить свой пост, была вынуждена согласиться с требованиями партнеров, пишет в Rus.Postimees депутат Рийгикогу, член находящейся в оппозиции Центристской партии Дмитрий Дмитриев.
Дмитриев: пребывание Каллас на посту премьера обойдется налогоплательщику почти в миллиард евро
Обещания, записанные в коалиционном соглашении, амбициозны, а некоторые дополнительные расходы принципиально необходимы и отражены и в программе Центристской партии. Безусловно, мы поддерживаем повышение не облагаемого налогом минимума до 654 евро и увеличение семейных пособий: в нынешней ситуации, когда инфляция составляет более 20 процентов, государство должно прийти на помощь людям.
Кая Каллас говорит, что стоимость коалиционного соглашения составит менее 300 миллионов евро. Смею в этом сильно сомневаться, поскольку к текущим суммам добавятся расходы, связанные с реформой рынка электроэнергии и безопасностью. Мы не знаем, какими будут цены на энергоносители осенью и как сильно различные меры поддержки отразятся на госбюджете. Безусловно, следует обсудить и поддержку тех семей, которые используют дровяное отопление.
На устранение недофинансирования высшего образования предусмотрено десять миллионов евро, чего, по мнению руководства университетов, явно недостаточно. Однако при реалистичной оценке ситуации становится ясно, что стоимость пребывания Каи Каллас на посту премьер-министра для эстонского налогоплательщика будет почти миллиард евро. В то же время Партия реформ совершила разворот в бюджетной политике и отказалась от своего обещания сохранить сбалансированность государственного бюджета, хотя постоянно заявляла об обратном, когда была в коалиции с Центристской партией.
Родившееся временное правительство не говорит честно о том, как в будущем планируется финансово покрыть многие правильные идеи! Экономист Банка Эстонии и советник президента по экономическим вопросам Каспар Оя заявил, что расходы, указанные в коалиционном соглашении, невозможно осуществить без повышения налогов. Позиция Центристской партии заключается в том, что мы, безусловно, не поддерживаем покрытие расходов за счет повышения потребительских налогов, поскольку это больше всего ударит по среднему классу и малообеспеченным слоям населения. В то же время Центристская партия открыта для начала налоговых дебатов.
Переход на эстонское образование к 2024 году также является отдельным вопросом. Это яркий лозунг, которому не хватает конкретного и четко определенного плана действий по обеспечению качественного образования для всех. Неужели в школах на эстонском языке будут преподавать люди, не имеющие соответствующего профессионального образования? И будут ли сокращены все те учителя, которые не владеют эстонским языком на необходимом уровне?
Постыдно, что в коалиционное соглашение не вошли некоторые важные вопросы и сферы. Например, там ни слова о здравоохранении! Мы знаем, что Партия реформ решила прекратить государственное финансирование строительства Таллиннской больницы, но что будет с Нарвской больницей или Ида-Вируской центральной больницей? В соглашении также нет ничего о региональной политике и развитии сельской жизни. Создается впечатление, что для Каи Каллас пребывание у власти имело первостепенное значение, а развитие эстонского государства и благосостояние народа — второстепенные вопросы.