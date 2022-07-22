Дмитриев: пребывание Каллас на посту премьера обойдется налогоплательщику почти в миллиард евро

Обещания, записанные в коалиционном соглашении, амбициозны, а некоторые дополнительные расходы принципиально необходимы и отражены и в программе Центристской партии. Безусловно, мы поддерживаем повышение не облагаемого налогом минимума до 654 евро и увеличение семейных пособий: в нынешней ситуации, когда инфляция составляет более 20 процентов, государство должно прийти на помощь людям.

Кая Каллас говорит, что стоимость коалиционного соглашения составит менее 300 миллионов евро. Смею в этом сильно сомневаться, поскольку к текущим суммам добавятся расходы, связанные с реформой рынка электроэнергии и безопасностью. Мы не знаем, какими будут цены на энергоносители осенью и как сильно различные меры поддержки отразятся на госбюджете. Безусловно, следует обсудить и поддержку тех семей, которые используют дровяное отопление.

На устранение недофинансирования высшего образования предусмотрено десять миллионов евро, чего, по мнению руководства университетов, явно недостаточно. Однако при реалистичной оценке ситуации становится ясно, что стоимость пребывания Каи Каллас на посту премьер-министра для эстонского налогоплательщика будет почти миллиард евро. В то же время Партия реформ совершила разворот в бюджетной политике и отказалась от своего обещания сохранить сбалансированность государственного бюджета, хотя постоянно заявляла об обратном, когда была в коалиции с Центристской партией.