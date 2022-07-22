Swedbank рекомендует вкладчикам пересмотреть свои пенсионные фонды

Swedbank напоминает на своем сайте о том, что пенсионные вкладчики, желающие обменять имеющиеся у них паи пенсионного фонда на паи другого фонда, должны подать заявление на обмен паев не позднее 31 июля, сообщили в пресс-службе банка.

Паи могут быть полностью или частично обменены на паи одного или нескольких фондов второй пенсионной ступени. Если заявление подано до 31 июля этого года, обмен состоится 1 сентября. Возможны только три обмена в год.

Заявление о выборе активного фонда вступит в силу немедленно, и следующий взнос будет осуществлен в новый активный фонд.

Выход Swedbank на эстонский рынок фондов жизненного цикла означает, что вместо того, чтобы концентрироваться в общих "массовых фондах", вкладчики пенсионных накоплений будут распределяться по пенсионным фондам, соответствующим их потребностям.

До изменения пенсионный фонд K60 Swedbank был крупнейшим в Эстонии. Этой весной K60 стал генерационным фондом для людей, родившихся между 1970 и 1979 годами. Следующий по величине фонд, K100, стал пенсионным фондом Swedbank для людей, родившихся между 1980 и 1989 годами. Разделение генерационных фондов по десятилетиям означает, что в рейтинге крупнейших фондов на рынке могут произойти изменения. Однако это не влияет на эффективность или устойчивость фондов. 42% вкладчиков второй ступени выбрали Swedbank для роста своих пенсионных денег.