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Работавший в Эстонии организатор мероприятий объявил о неплатежеспособности

rus.postimees.ee
Работавший в Эстонии организатор мероприятий объявил о неплатежеспособности
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Артур Пирожков (Александр Ревва)
Артур Пирожков (Александр Ревва) Фото: Vyacheslav Prokofyev

Центр консультирования потребителей Европейского Союза при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора сообщает, что зарегистрированное в Латвии предприятие по организации мероприятий Bravo Events SIA объявило о неплатежеспособности 14 июля. Исходя из этого, всем потребителям предлагается подать свои претензии к продавцу по неисполненным обязательствам до 15 августа 2022 года.

В отношении продавца в Центр консультирования потребителей Европейского Союза при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора поступило около 20 обращений, большинство которых касалось концерта Артура Пирожкова, который должен был состояться в Таллинне и постоянно переносился. Учитывая, что концерт планировался в Таллинне, количество эстонских потребителей, купивших билеты, может быть большим. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора просит потребителей, у которых есть билеты на мероприятия, организованные Bravo Events SIA, но отмененные, подать заявление управляющему по делу о неплатежеспособности, чьи контактные данные:

Имя: Гундега МикельсонеЭ-мейл: mikelsonei.gundegai@gmail.comТелефон: +371 6336611Адрес места деятельности: Lāčplēša iela 43/45-4B, Rīga, Latvia

При подаче письменного требования банкротному управляющему это можно сделать в свободной форме, но важно, чтобы в заявлении была прописана следующая информация:

  1. Основание для требования (оставшаяся не полученной услуга, а также неисполнение обязательств, вытекающих из отказа от договора купли-продажи).
  2. Вид требования (возврат денег, уплаченных за билеты).
  3. Сумма требования (то есть сумма, уплаченная за билеты, включая проценты, штрафы, просроченные платежи и так далее).
  4. Время возникновения требования (то есть момент, с которого продавец должен был вернуть денежные средства. В случае потребительских договоров продавец обязан ответить на претензию потребителя в течение 15 дней и вернуть денежную сумму в течение 14 дней).
  5. Контактные данные лица, подающего требование, в том числе адрес э-почты.
  6. Номер банковского счета.

Заявление необходимо подписать (от руки), а при его передаче банкротному управляющему должны быть приложены все подтверждающие требование документы (платежное поручение, билеты, переписка с продавцом, подтверждение заказа и так далее). Заявление необходимо оформить на английском языке и передать не позднее 15.08.2022

Больше информации о банкротном делопроизводстве можно найти здесь.

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