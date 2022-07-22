Работавший в Эстонии организатор мероприятий объявил о неплатежеспособности

В отношении продавца в Центр консультирования потребителей Европейского Союза при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора поступило около 20 обращений, большинство которых касалось концерта Артура Пирожкова, который должен был состояться в Таллинне и постоянно переносился. Учитывая, что концерт планировался в Таллинне, количество эстонских потребителей, купивших билеты, может быть большим. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора просит потребителей, у которых есть билеты на мероприятия, организованные Bravo Events SIA, но отмененные, подать заявление управляющему по делу о неплатежеспособности, чьи контактные данные:

Имя: Гундега Микельсоне

Э-мейл: mikelsonei.gundegai@gmail.com

Телефон: +371 6336611

Адрес места деятельности: Lāčplēša iela 43/45-4B, Rīga, Latvia

При подаче письменного требования банкротному управляющему это можно сделать в свободной форме, но важно, чтобы в заявлении была прописана следующая информация:

Основание для требования (оставшаяся не полученной услуга, а также неисполнение обязательств, вытекающих из отказа от договора купли-продажи). Вид требования (возврат денег, уплаченных за билеты). Сумма требования (то есть сумма, уплаченная за билеты, включая проценты, штрафы, просроченные платежи и так далее). Время возникновения требования (то есть момент, с которого продавец должен был вернуть денежные средства. В случае потребительских договоров продавец обязан ответить на претензию потребителя в течение 15 дней и вернуть денежную сумму в течение 14 дней). Контактные данные лица, подающего требование, в том числе адрес э-почты. Номер банковского счета.

Заявление необходимо подписать (от руки), а при его передаче банкротному управляющему должны быть приложены все подтверждающие требование документы (платежное поручение, билеты, переписка с продавцом, подтверждение заказа и так далее). Заявление необходимо оформить на английском языке и передать не позднее 15.08.2022