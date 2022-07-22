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Оперативная сводка эстонской разведки о боевых действиях в Украине

rus.postimees.ee
Оперативная сводка эстонской разведки о боевых действиях в Украине
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Украинские военнослужащие стреляют из гаубицы M777 по линии фронта, пока продолжается наступление России на Украину. Харьковская область, Украина. 21 июля 2022 года.
Украинские военнослужащие стреляют из гаубицы M777 по линии фронта, пока продолжается наступление России на Украину. Харьковская область, Украина. 21 июля 2022 года. Фото: Gleb Garanich

Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях в Украине.

Прошло две недели с падения Лисичанска. Все это время вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) были сосредоточены на удержании инициативы. В первую очередь выполнение этой задачи обеспечивалось артиллерией, воздушными налетами и локальными атаками на всем протяжении линии соприкосновения. На фоне перегруппировки российских войск участились атаки в районе Славянска, Северска и Бахмута.

ВС РФ применяли противовоздушные комплексы (С-300, С-400) в том числе для поражения наземных целей. Большая часть попаданий пришлась на гражданские объекты. Применение ракет класса земля-воздух по наземным целям, скорее всего, говорит о дефиците баллистических и крылатых ракет, а также желании сломить сопротивление Украины через бомбежку гражданских объектов.

Вероятно, при сохранении прежней обстановки не стоит ждать, что Кремль объявит мобилизацию. Скорее РФ делает ставку на добровольцев и частные военные компании. В России развернуты дополнительные вербовочные пункты, которые набирают личный состав «патриотических добровольческих батальонов». Ухудшающаяся социально-экономическая обстановка благоволит набору войск.

Вдобавок к этому, уже с начала июня формируются национальные батальоны, которые обеспечиваются самоуправлениями: они отвечают за закупку снаряжения и выплату денежного довольствия. Основная тяжесть формирования укомплектованных добровольцами резервных батальонов возлагается на субъекты федерации. Например, такие соединения формируются в Оренбургской области и Татарстане.

Приморский край является самой дальней точкой, в которой также собирается подобное подразделение. Этнических русских в подобных батальонах относительно мало, возраст личного состава колеблется в промежутке 18-57 лет. В России насчитывается 85 субъектов федерации. Если по одному батальону сможет выставить, например, каждый второй регион, российские войска получат значительное подкрепление.

ВС РФ потеряли около 1/6 всех имеющихся в наличии современных танков, которые были модернизированы после 2010 года (Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М). Даже с учетом размещение дополнительных заказов восполнение этих потерь займет по меньшей мере 4 года.

Республика Беларусь (РБ) по-прежнему поддерживает агрессию РФ. Она не только позволяет использовать свою территорию, но и передает снаряжение с боеприпасами, а также работает в качестве тыла. Оправданные опасения руководства Украины о возможном вступлении Белоруссии в войну до сих пор не реализовались. Президент РБ уволил заместителя начальника мобилизационного отдела Генерального штаба ВС РБ генерал-майора Александра Шкиренко.

Харьковское направление (Восток)

ВС РФ продолжают обстреливать северо-восток Украины через границу. Главная задача российских войск севернее и северо-восточнее Харькова заключается в удержании захваченных территорий. В течение последней недели значимых изменений в конфигурации линии фронта на этом направлении не наблюдалось. Окрестности Харькова по-прежнему подвергались ударам артиллерии и налетам с воздуха.

На этой неделе ВС РФ пробовали наступать на Славянск с Изюмского выступа подразделениями численностью до роты. Вероятно, они пытались улучшить свои позиции для последующих атак.

Боевые действия также велись в районе населенных пунктов Курулька, Долина, Краснополье и Дубровное. Насколько известно, российские войска значимых успехов не добились. Линия фронта по-прежнему пролегает в 20 км северо-западнее Славянска. С большой долей вероятности ВС РФ попытаются приблизиться к городу вдоль южной и западной частей водохранилища. И хотя ландшафт удобен для обороны, установившееся погода хорошая для наступления.

Донецко-Луганское направление

ВС РФ приближаются к Северску и Бахмуту. Наступление ведется методично: под прикрытием сильного огня артиллерии российские войска захватывают село за селом. Попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушить снабжение противника боеприпасами не произвело критического эффекта.

Судя по всему, в районе Бахмута ВС РФ атакуют малыми группами с целью обнаружения слабых мест в обороне. Таким образом они пытаются улучшить свое положение и обнаруживать цели для артиллерии. Российские войска продолжили наступать на Авдеевку в районе Каменки. Насколько известно, эти атаки были отбиты украинцами.

Южное направление

На южном направлении ВС РФ сосредоточены на удержании позиций и укреплении оборонительных позиций. Якобы российские войска стали переносить склады боеприпасов в гражданскую застройку и объекты исторического наследия, таким образом пытаясь обезопасить их от ударов ВСУ.

По словам администрации Херсонской области, украинские войска уничтожили в Новой Каховке не только склад боеприпасов, но и два командных пункта и вертолетную площадку, после чего около 40 человек были доставлены в мобильный госпиталь под Херсоном.

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