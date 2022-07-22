Оперативная сводка эстонской разведки о боевых действиях в Украине

Прошло две недели с падения Лисичанска. Все это время вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) были сосредоточены на удержании инициативы. В первую очередь выполнение этой задачи обеспечивалось артиллерией, воздушными налетами и локальными атаками на всем протяжении линии соприкосновения. На фоне перегруппировки российских войск участились атаки в районе Славянска, Северска и Бахмута.

ВС РФ применяли противовоздушные комплексы (С-300, С-400) в том числе для поражения наземных целей. Большая часть попаданий пришлась на гражданские объекты. Применение ракет класса земля-воздух по наземным целям, скорее всего, говорит о дефиците баллистических и крылатых ракет, а также желании сломить сопротивление Украины через бомбежку гражданских объектов.

Вероятно, при сохранении прежней обстановки не стоит ждать, что Кремль объявит мобилизацию. Скорее РФ делает ставку на добровольцев и частные военные компании. В России развернуты дополнительные вербовочные пункты, которые набирают личный состав «патриотических добровольческих батальонов». Ухудшающаяся социально-экономическая обстановка благоволит набору войск.

Вдобавок к этому, уже с начала июня формируются национальные батальоны, которые обеспечиваются самоуправлениями: они отвечают за закупку снаряжения и выплату денежного довольствия. Основная тяжесть формирования укомплектованных добровольцами резервных батальонов возлагается на субъекты федерации. Например, такие соединения формируются в Оренбургской области и Татарстане.