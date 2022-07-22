Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях в Украине.
Оперативная сводка эстонской разведки о боевых действиях в Украине
Прошло две недели с падения Лисичанска. Все это время вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) были сосредоточены на удержании инициативы. В первую очередь выполнение этой задачи обеспечивалось артиллерией, воздушными налетами и локальными атаками на всем протяжении линии соприкосновения. На фоне перегруппировки российских войск участились атаки в районе Славянска, Северска и Бахмута.
ВС РФ применяли противовоздушные комплексы (С-300, С-400) в том числе для поражения наземных целей. Большая часть попаданий пришлась на гражданские объекты. Применение ракет класса земля-воздух по наземным целям, скорее всего, говорит о дефиците баллистических и крылатых ракет, а также желании сломить сопротивление Украины через бомбежку гражданских объектов.
Вероятно, при сохранении прежней обстановки не стоит ждать, что Кремль объявит мобилизацию. Скорее РФ делает ставку на добровольцев и частные военные компании. В России развернуты дополнительные вербовочные пункты, которые набирают личный состав «патриотических добровольческих батальонов». Ухудшающаяся социально-экономическая обстановка благоволит набору войск.
Вдобавок к этому, уже с начала июня формируются национальные батальоны, которые обеспечиваются самоуправлениями: они отвечают за закупку снаряжения и выплату денежного довольствия. Основная тяжесть формирования укомплектованных добровольцами резервных батальонов возлагается на субъекты федерации. Например, такие соединения формируются в Оренбургской области и Татарстане.
Приморский край является самой дальней точкой, в которой также собирается подобное подразделение. Этнических русских в подобных батальонах относительно мало, возраст личного состава колеблется в промежутке 18-57 лет. В России насчитывается 85 субъектов федерации. Если по одному батальону сможет выставить, например, каждый второй регион, российские войска получат значительное подкрепление.
ВС РФ потеряли около 1/6 всех имеющихся в наличии современных танков, которые были модернизированы после 2010 года (Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М). Даже с учетом размещение дополнительных заказов восполнение этих потерь займет по меньшей мере 4 года.
Республика Беларусь (РБ) по-прежнему поддерживает агрессию РФ. Она не только позволяет использовать свою территорию, но и передает снаряжение с боеприпасами, а также работает в качестве тыла. Оправданные опасения руководства Украины о возможном вступлении Белоруссии в войну до сих пор не реализовались. Президент РБ уволил заместителя начальника мобилизационного отдела Генерального штаба ВС РБ генерал-майора Александра Шкиренко.
Харьковское направление (Восток)
ВС РФ продолжают обстреливать северо-восток Украины через границу. Главная задача российских войск севернее и северо-восточнее Харькова заключается в удержании захваченных территорий. В течение последней недели значимых изменений в конфигурации линии фронта на этом направлении не наблюдалось. Окрестности Харькова по-прежнему подвергались ударам артиллерии и налетам с воздуха.
На этой неделе ВС РФ пробовали наступать на Славянск с Изюмского выступа подразделениями численностью до роты. Вероятно, они пытались улучшить свои позиции для последующих атак.
Боевые действия также велись в районе населенных пунктов Курулька, Долина, Краснополье и Дубровное. Насколько известно, российские войска значимых успехов не добились. Линия фронта по-прежнему пролегает в 20 км северо-западнее Славянска. С большой долей вероятности ВС РФ попытаются приблизиться к городу вдоль южной и западной частей водохранилища. И хотя ландшафт удобен для обороны, установившееся погода хорошая для наступления.
Донецко-Луганское направление
ВС РФ приближаются к Северску и Бахмуту. Наступление ведется методично: под прикрытием сильного огня артиллерии российские войска захватывают село за селом. Попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушить снабжение противника боеприпасами не произвело критического эффекта.
Судя по всему, в районе Бахмута ВС РФ атакуют малыми группами с целью обнаружения слабых мест в обороне. Таким образом они пытаются улучшить свое положение и обнаруживать цели для артиллерии. Российские войска продолжили наступать на Авдеевку в районе Каменки. Насколько известно, эти атаки были отбиты украинцами.
Южное направление
На южном направлении ВС РФ сосредоточены на удержании позиций и укреплении оборонительных позиций. Якобы российские войска стали переносить склады боеприпасов в гражданскую застройку и объекты исторического наследия, таким образом пытаясь обезопасить их от ударов ВСУ.
По словам администрации Херсонской области, украинские войска уничтожили в Новой Каховке не только склад боеприпасов, но и два командных пункта и вертолетную площадку, после чего около 40 человек были доставлены в мобильный госпиталь под Херсоном.