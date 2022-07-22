Департамент окружающей среды дал компании Enefit Power разрешение использовать для отопления Нарвы сланцевое масло в 11-м блоке Балтийской электростанции до конца апреля 2023 года.
Предприятие Enefit Power получило разрешение на отопление сланцевым маслом в Нарве
Руководитель отдела по связям с общественностью концерна Eesti Energia Кристина Костина сказала, что уже в пятницу планируют начать производство горячей воды для AS Narva Soojusvõrk с использованием сланцевого масла, пишет Rus.ERR.
«Поскольку проводимые работы обслуживанию, касающиеся подачи горячей воды в Нарве, заканчиваются в пятницу, 22 июля, то с сегодняшнего дня мы сможем использовать сланцевое масло, чтобы жители Нарвы получали горячую воду», - сказала Костина, а также добавила, что сланцевое масло дешевле газа, и это придает уверенности всем нарвитянам, что без горячей воды они не останутся.
Руководитель Enefit Power Андрес Вайнола сказал во вторник ERR, что в случае официального решения Enefit Power может перейти на использование сланцевого масла в течение нескольких часов, а для нарвских потребителей это означает уменьшение счетов за отопление как минимум в два раза.