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Предприятие Enefit Power получило разрешение на отопление сланцевым маслом в Нарве

Счета могут уменьшиться в два раза
rus.postimees.ee
Предприятие Enefit Power получило разрешение на отопление сланцевым маслом в Нарве
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Завод сланцевого масла Enefit 280 в Аувере.
Завод сланцевого масла Enefit 280 в Аувере. Фото: Mihkel Maripuu

Департамент окружающей среды дал компании Enefit Power разрешение использовать для отопления Нарвы сланцевое масло в 11-м блоке Балтийской электростанции до конца апреля 2023 года.

Руководитель отдела по связям с общественностью концерна Eesti Energia Кристина Костина сказала, что уже в пятницу планируют начать производство горячей воды для AS Narva Soojusvõrk с использованием сланцевого масла, пишет Rus.ERR.

«Поскольку проводимые работы обслуживанию, касающиеся подачи горячей воды в Нарве, заканчиваются в пятницу, 22 июля, то с сегодняшнего дня мы сможем использовать сланцевое масло, чтобы жители Нарвы получали горячую воду», - сказала Костина, а также добавила, что сланцевое масло дешевле газа, и это придает уверенности всем нарвитянам, что без горячей воды они не останутся.

Руководитель Enefit Power Андрес Вайнола сказал во вторник ERR, что в случае официального решения Enefit Power может перейти на использование сланцевого масла в течение нескольких часов, а для нарвских потребителей это означает уменьшение счетов за отопление как минимум в два раза.

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