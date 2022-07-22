Предприятие Enefit Power получило разрешение на отопление сланцевым маслом в Нарве

Руководитель отдела по связям с общественностью концерна Eesti Energia Кристина Костина сказала, что уже в пятницу планируют начать производство горячей воды для AS Narva Soojusvõrk с использованием сланцевого масла, пишет Rus.ERR.

«Поскольку проводимые работы обслуживанию, касающиеся подачи горячей воды в Нарве, заканчиваются в пятницу, 22 июля, то с сегодняшнего дня мы сможем использовать сланцевое масло, чтобы жители Нарвы получали горячую воду», - сказала Костина, а также добавила, что сланцевое масло дешевле газа, и это придает уверенности всем нарвитянам, что без горячей воды они не останутся.