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Совет психолога ⟩ Как бороться с буллингом

Наталья Чепорнюк
, психолог
Как бороться с буллингом
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Так называемая травля на рабочем месте негативно сказывается на работоспособности всего коллектива.
Так называемая травля на рабочем месте негативно сказывается на работоспособности всего коллектива. Фото: Shutterstock

Буллинг у всех ассоциируется с подростковыми конфликтами: травля в школе, подшучивания в спортивной секции или издевки во дворе. На самом деле объектом травли можно стать и в 13, и в 40 лет, а на просторах интернета открывается масса возможностей для тех, кто хочет реализоваться за чужой счет.

Емкое английское слово

Мою подругу недавно пригласили стать СЕО небольшой ИТ-компании. Буквально через два месяца работы она столкнулась с необычной проблемой: «Я обнаружила «серого кардинала» в коллективе. Владельцы бизнеса все не могли понять, что не так с продуктивностью! А я заметила, что одна менеджер, если ей мешает кто-то из коллег, начинает «воду мутить». Пускает слухи, обесценивает работу, может дезинформировать «жертву», выставить некомпетентным работником, подводить к мысли об увольнении, а руководство – к тому, что такому сотруднику не место в коллективе».

Мало того, что она выжила несколько толковых специалистов и не дает внедрять изменения, за годы ее «подпольной деятельности» атмосфера в коллективе испортилась до состояния болота. Остальные сотрудники, которые не стали объектами травли этой дамы, ощущают себя некомфорно, тревожно. Настроение в коллективе сказывается на работе, эффективность падает.

Буллинг – именно так называется форма психологического насилия на рабочем месте. Моя подруга заметила на практике то, о чем психологи говорят уже давно: буллинг негативно сказывается не только на объекте травли, но и на ее свидетелях. Наблюдатели испытывают дискомфорт, раздражение, чувство вины, стыда, иногда не осознавая их или опасаясь проявить. Те же, кто травит, видят источник своих внутренних проблем в окружающих. Они будут находить все новые и новые объекты травли, а значит, не смогут остановиться сами. Все это порождает нездоровые отношения в коллективе и влияет на общую атмосферу и продуктивность. Не важно, говорим мы о бизнесе, школе или спорте.

Не избегать проблем

Работать и учиться в коллективе с благоприятной атмосферой – мечта любого, и в интересах хорошего руководителя создать не видимость, а реально работающие условия. Психологи последние годы твердят, что буллинг нельзя рассматривать как проблему исключительно тех, кто подвергается нападкам, и недостаточно работать только с инициаторами травли. Единственный способ справиться с проблемой и наладить продуктивную атмосферу – это системная работа с коллективом.

Стратегические сессии, тимбилдинг – очень важно выделять время, чтобы обсуждать вопросы в коллективе, пока они не обернулись проблемами, помогать найти точки соприкосновения и разработать правила для эффективной работы, прописать ценности команды. Также нужно работать над коррекцией поведения тех, кто не умеет быть командным игроком, например, подталкивать к обучению эмпатии. Даже «гениальные» сотрудники, блокирующие в себе человека, могут подрывать работу всего коллектива.

Наш тревожный мозг и бурная фантазия могут раздуть проблему из ничего. Поэтому давайте сразу определимся, что буллинг – это не неудачная шутка, случайное столкновение или неприятный комментарий. Травля – это повторяющееся влияние превосходящей стороны с признаками насилия. И не важно, чем именно сторона превосходит: количеством, силой, возрастом или выгодным положением за экраном монитора.

Самый популярный совет, который я слышала против буллинга – игнорируй. Но важно понимать, что эта стратегия далеко не всегда выигрышная. Она может подтолкнуть того, кто не получает отпор, к действиям. Инициатор травли начинает чувствовать свою вседозволенность, не видит границ. Поэтому важно иметь в запасе несколько стратегий защиты и смотреть, которая из них более эффективна применительно к ситуации и вашим целям.

Родителям на заметку

В силу возраста и отсутствия опыта разрешать конфликты детям сложнее, и поддержка родителей им просто необходима. При этом важно не впадать в две крайности: самостоятельно наказывать обидчиков или игнорировать ситуацию. Важно помнить, что дача – не только решить проблему, но и помочь ребенку приобрести навык, как справляться с такими ситуациями самостоятельно. Помочь проанализировать его поступки, вместе с ним понять настоящие причины попадания в такую ситуацию; как он строит отношения в коллективе, как его воспринимают окружающие. Обратите внимание на стиль воспитания ребенка: часто гиперопека или чрезмерное давление на ребенка могут способствовать формированию неуверенности в себе. Ощущение своей недостаточности привлекает внимание «агрессоров». Также полезно вместе с сотрудниками школы проработать план системного решения проблемы на уровне класса, обязательно привлечь школьного психолога или центр поддержки.

Способы справиться с буллингом

• Отличать издевательства от допустимых шуток. Четко озвучивать, когда кто-то переходит эту черту.

• Обеспечить свою безопасность. Если наносится вред, обращаться за помощью.

• Не «вестись» на провокации. Они нужны агрессору, чтобы зацепить, уязвить, заставить почувствовать никчемность и некомпетентность.

• Переводить внимание с помощью вопросов: «Что тебе мешает отойти и заняться своим делом?», «Агрессию обычно проявляют слабые. Ты такой?»

• Не соглашаться играть роль наблюдателя во время буллинга.

• Учиться защищать себя. Записаться на занятия по боевым искусствам или любым другим видам спорта, которые могут помочь развить уверенность и спокойствие.

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