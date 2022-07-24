Совет психолога ⟩ Как бороться с буллингом

Емкое английское слово

Мою подругу недавно пригласили стать СЕО небольшой ИТ-компании. Буквально через два месяца работы она столкнулась с необычной проблемой: «Я обнаружила «серого кардинала» в коллективе. Владельцы бизнеса все не могли понять, что не так с продуктивностью! А я заметила, что одна менеджер, если ей мешает кто-то из коллег, начинает «воду мутить». Пускает слухи, обесценивает работу, может дезинформировать «жертву», выставить некомпетентным работником, подводить к мысли об увольнении, а руководство – к тому, что такому сотруднику не место в коллективе».

Мало того, что она выжила несколько толковых специалистов и не дает внедрять изменения, за годы ее «подпольной деятельности» атмосфера в коллективе испортилась до состояния болота. Остальные сотрудники, которые не стали объектами травли этой дамы, ощущают себя некомфорно, тревожно. Настроение в коллективе сказывается на работе, эффективность падает.