Финский эксперт по легкой атлетике: эти элементы необходимо немедленно убрать со всех стадионов

Брюггаре сказал изданию Iltalehti, что, по его мнению, алюминиевое ограждение высотой примерно пять см, которое установлено вдоль дорожки, совершенно не нужно.

«Можно сказать, что бегуны, для того, чтобы избежать падения, должны постоянно смотреть под ноги. Это все просто опасно для спортсменов», - сказал он.

У бывшего спортсмена, выступавшего в спортивной дисциплине «бег с препятствиями» в прошлом был инцидент с этими ограждениями.

«Когда то, на соревнованиях в Будапеште, я споткнулся об это ограждение и разбил руки. Речь шла даже об ампутации. Шиповки очень чувствительны при соприкосновении с алюминием и если зацепишь ограждение, равновесие удержать крайне сложно. Их следует немедленно убрать со всех стадионов», - сказал Бриггар.