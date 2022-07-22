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Литвовские торговцы переходят на режим жесткий экономии: в магазинах станет темнее, холодильники перенастроят

BNS
Литвовские торговцы переходят на режим жесткий экономии: в магазинах станет темнее, холодильники перенастроят
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Eero Vabamägi

Торговцы Литвы переходят на жесткий режим энергосбережения, сообщает портал деловых новостей vz.lt.

Maxima, одна из крупнейших розничных компаний в Литве, на 30% уменьшит освещение в магазинах, выключит световую рекламу в ночное время, в части магазинов Aibė ограничат охлаждение напитков в морозильных камерах, уменьшат освещение.

В сети супермаркетов Lidl в нерабочее время автоматически отключается освещение, а Iki откажется от газового отопления в некоторых местах, а также форсирует проекты солнечной энергетики.

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