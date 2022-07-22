Премьер-министр Кая Каллас подписала совместное обращение Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии к руководителям институтов ЕС, в котором подчеркивается, что война России в Украине вынуждает ЕС уделить больше внимания осуждению преступлений всех тоталитарных режимов 20-го века и памяти жертв.
Каллас подписала обращение об осуждении преступлений тоталитарных режимов
«Вся Европа должна понять, что происходит, когда преступления тоталитарных режимов остаются безнаказанными. Россия сейчас каждый день повторяет в Украине преступления советского режима. Если для стран Западной Европы окончание Второй мировой войны означало мир, то Эстонии и другим странам нашего региона оно принесло новые массовые убийства, депортации и репрессии со стороны коммунистических режимов. Чтобы остановить военную машину Кремля и привлечь военных преступников к ответственности, нужно понимать, где корни российского империализма», – пояснила Каллас.
В своем обращении лидеры стран отмечают, что нынешняя идеология Кремля отражает идеологию его предшественников – Советского Союза и Российской империи. Россия открыто поддерживает советское наследие, поэтому важно, чтобы ЕС не позволил России переписывать историю.
Демократический мир решительно осудил преступления нацистского режима, это обязательная часть уроков истории в школах. Нужно, чтобы в Европе таким же образом осознавали масштаб и ужас преступлений коммунизма и понимали, что и преступления советского режима следует однозначно и четко осудить.
Лидеры стран призывают ЕС занять координирующую роль в широком обсуждении этой темы в странах ЕС, особенно сейчас, когда Россия интенсивно атакует Европу с помощью дезинформации. В обращении также предлагается создать в Брюсселе мемориал жертв тоталитарных режимов, в том числе советского режима.
Обращение подписали премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Румынии Клаус Йоханнис.