Каллас подписала обращение об осуждении преступлений тоталитарных режимов

«Вся Европа должна понять, что происходит, когда преступления тоталитарных режимов остаются безнаказанными. Россия сейчас каждый день повторяет в Украине преступления советского режима. Если для стран Западной Европы окончание Второй мировой войны означало мир, то Эстонии и другим странам нашего региона оно принесло новые массовые убийства, депортации и репрессии со стороны коммунистических режимов. Чтобы остановить военную машину Кремля и привлечь военных преступников к ответственности, нужно понимать, где корни российского империализма», – пояснила Каллас.

В своем обращении лидеры стран отмечают, что нынешняя идеология Кремля отражает идеологию его предшественников – Советского Союза и Российской империи. Россия открыто поддерживает советское наследие, поэтому важно, чтобы ЕС не позволил России переписывать историю.

Демократический мир решительно осудил преступления нацистского режима, это обязательная часть уроков истории в школах. Нужно, чтобы в Европе таким же образом осознавали масштаб и ужас преступлений коммунизма и понимали, что и преступления советского режима следует однозначно и четко осудить.

Лидеры стран призывают ЕС занять координирующую роль в широком обсуждении этой темы в странах ЕС, особенно сейчас, когда Россия интенсивно атакует Европу с помощью дезинформации. В обращении также предлагается создать в Брюсселе мемориал жертв тоталитарных режимов, в том числе советского режима.