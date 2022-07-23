Хелир-Валдор Сеэдер: лидер партии, которую все хотят

Не выходя из палаты

В тот день, когда премьер-министр Кая Каллас развалила прежнюю коалицию, решив, что с нее хватит дружбы с Центристской партией, лидер «Отечества» приходил в себя в больнице после операции. Фотографии лидера партии, вдруг оказавшейся в центре внимания, выглядят душераздирающе. Хелир-Вальдор Сеэдер в больничном халате на фоне больничных стен опирается на ходунки, так как восстанавливается и пока не может самостоятельно ходить. Сейчас уже для беспокойства нет оснований – с политиком все в порядке, перенесенная ортопедическая операция была плановой и прошла без эксцессов. Угрозы для жизни и здоровья у Хелира-Валдора Сеэдера нет.

Понятно, что коалиция развалилась немного не вовремя. Только что прооперированный Сеэдер должен был собраться и принять два важных решения: кому ответить согласием на предложение руки и портфелей и кого назначить в состав делегации, ведущей переговоры? Конечно, он и сам был неотступно рядом, но что такое участие онлайн… Теперь это знает практически каждый житель Эстонии, отработавший, отучившийся, отдруживший на дистанционке. Кроме того, журналисты и общественность очень хотели знать, что происходит там, за закрытыми дверями. Куда поведут страну, когда на территории Европы идет война, которая может прийти и в наш дом, чьи двери уже сотрясаются от ударов экономического кризиса? Война и бедность тесно переплетаются между собой, и от путей развития ситуации в Украине и отношений западного мира с Россией во многом зависит, что будет с нами завтра.