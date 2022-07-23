Последние результаты исследования общественного мнения среди жителей Эстонии, имеющих право голоса на выборах, показали, что обладателем главного приза в нынешней коалиционной гонке стала партия «Отечество». Ее рейтинг поднялся на самый высокий за последние три года уровень. И это не только выстраданное достижение партии, раздираемой внутренними склоками, но и личная заслуга ее лидера – Хелира-Валдора Сеэдера.
ПЕРСОНА НЕДЕЛИ ⟩ Хелир-Валдор Сеэдер: лидер партии, которую все хотят
Не выходя из палаты
В тот день, когда премьер-министр Кая Каллас развалила прежнюю коалицию, решив, что с нее хватит дружбы с Центристской партией, лидер «Отечества» приходил в себя в больнице после операции. Фотографии лидера партии, вдруг оказавшейся в центре внимания, выглядят душераздирающе. Хелир-Вальдор Сеэдер в больничном халате на фоне больничных стен опирается на ходунки, так как восстанавливается и пока не может самостоятельно ходить. Сейчас уже для беспокойства нет оснований – с политиком все в порядке, перенесенная ортопедическая операция была плановой и прошла без эксцессов. Угрозы для жизни и здоровья у Хелира-Валдора Сеэдера нет.
Понятно, что коалиция развалилась немного не вовремя. Только что прооперированный Сеэдер должен был собраться и принять два важных решения: кому ответить согласием на предложение руки и портфелей и кого назначить в состав делегации, ведущей переговоры? Конечно, он и сам был неотступно рядом, но что такое участие онлайн… Теперь это знает практически каждый житель Эстонии, отработавший, отучившийся, отдруживший на дистанционке. Кроме того, журналисты и общественность очень хотели знать, что происходит там, за закрытыми дверями. Куда поведут страну, когда на территории Европы идет война, которая может прийти и в наш дом, чьи двери уже сотрясаются от ударов экономического кризиса? Война и бедность тесно переплетаются между собой, и от путей развития ситуации в Украине и отношений западного мира с Россией во многом зависит, что будет с нами завтра.
Сеэдер не мог светить лицом и участвовать в пресс-конференциях рядом с лидерами других двух партий. За него это делал Урмас Рейнсалу, который блестящим оратором все же не является, любит поговорить долго и нудно. Поэтому лидеру все же пришлось соглашаться на интервью и говорить с журналистами, преодолевая больничные неудобства и неизбежно неприятные послеоперационные ощущения.
По большому счету, Сеэдер дает пример другим политикам. Немногословный, но очень конкретный в заявлениях, интеллигентный, но умеющий держать удар в сложной ситуации, внешне мягкий, но умеющий разрубить связь, если возникли сомнения в лояльности.
За ясную позицию
Только в конце прошлого года партия «Отечество» пережила очередной серьезный раскол. Сеэдер отчислил из партии бывшего генерального прокурора Эстонии Лавли Перлинг, чем создал условия для оттока политиков-однопартийцев и рождения нового сильного конкурента. Вслед за Перлинг из партии потянулись все жесткие сторонники правых идей. Все это люди достаточно сильные и стране известные. Они не растворились на просторах Эстонии, а занялись созданием новой партии. Ясно, что новая политическая организация будет забирать голоса, прежде всего, у «Отечества» и станет более мягким по сравнению с EKRE магнитом для националистического электората. Таким образом, Сеэдер принял решение, подтверждающее его репутацию человека дипломатичного, но твердого – верного выбранному пути и обозначенным целям.
Кстати, в нынешней ситуации, когда партию «Отечество» хотели видеть в обоих вариантах коалиций, Сеэдер мог расслабиться и подождать, чем дело кончится, ведь его команда все равно попала бы в правительство. Но не стоит забывать, что в воздухе витала угроза внеочередных выборов, результат которых был не очень выгоден партии Сеэдера. Аналитики подсчитали: если бы внеочередные выборы прошли сегодня, то партия «Ээсти-200», в последнюю секунду сошедшая с лидерской дорожки во время предыдущих выборов и не
попавшая в парламент, сейчас точно собрала бы нужное количество голосов и стала более желаемым партнером для Партии реформ и социал-демократов. Сеэдер говорил, что ничего не имеет против положения в оппозиции, но за оставшееся время отечественники рисковали окончательно выпасть из общественного поля зрения. Большой вопрос, смогли бы они показать в марте следующего года приличный результат, когда альтернативные правые окончательно оформятся и определенно выступят со свежими идеями и альтернативными решениями проблем, измучивших население страны.
Образуют, как надо
Сегодня Сеэдера и его партию можно считать победителями. Во-первых, «Отечество» вошло в правительство, а значит, будет в ближайшие месяцы на полную катушку использовать так называемый административный ресурс. Во-вторых, отечественники получили в свое распоряжение Министерство образования. В сегодняшней ситуации это настоящий подарок, поскольку уж ктокто, а отечественникам есть что сказать в вопросе сохранения и приумножения эстонского языка. Самым напряженным постом, доставшимся «Отечеству», можно считать пост министра иностранных дел, однако у «Отечества» есть Урмас Рейнсалу, который это ведомство уже возглавлял и очень его любил. А резкости в высказываниях и предложениях, очень отвечающих нынешней обстановке в мире, Рейнсалу точно не занимать. Зато не нужно мучиться социальными вопросами, экономикой, финансами и обороной – это отдано на откуп партнерам, чувствующим здесь себя на коне.
Впрочем, отечественники уже внесли свой вклад в социальную корзину: семейные пособия будут повышены, правда, не в том объеме, как хотели инициаторы законопроекта. Зато наслаждаться получением детских денег семьи смогут до 24-го дня рождения представителей молодого поколения. Эта цифра вызвала массу вопросов, поскольку получатель детских денег может к этому возрасту сам стать родителем, но факт остается фактом – что обещали избирателям, то и сделали.
Если сравнивать ситуацию в партии «Отечество» полгода назад и сегодня, можно видеть, что Сеэдер сделал все правильно – под его руководством отечественники не только выжили, но и прекрасно освоились. Хитрость опытного политика, улыбка фортуны или разумное планирование? Точного ответа на этот вопрос, возможно, не знают не только однопартийцы Хелира-Валдора Сеэдера, но и он сам. Но ясно, что человек, в свободное время удаляющийся на хутор ухаживать за шотландскими бычками, определенно знает, как договориться с природой и поймать ветер перемен.
Хелир-Валдор Сеэдер
• 7 сентября 1964 года родился в Вильянди.
• 1979 – Вильяндиская 5-я средняя школа.
• 1983 – Техникум образцовопоказательного совхоза им. Ю. Гагарина, техникэлектромеханик.
• 1990 – Эстонская Сельхозакадемия, специальность «экономика сельского хозяйства». • 1990–1991 – Техникум Вана-Выйду, учитель.
• 1991–1992 – Вильяндиская городская управа, экономический советник.
• 1992 – Вице-мэр Вильянди.
• 1992–1993 – Мэр Вильянди.
• 1993–2003 – Старейшина Вильяндиского уезда.
• 2003 – до настоящего времени – Депутат Рийгикогу.
• 2007–2014 – Министр сельского хозяйства Эстонии.
• 2007–2017 – Председатель совета партии Союз «Отечества» и Res Publica.
• 13 мая 2017 – Вступил в должность председателя партии Союз «Отечества» и Res Publica (с 2018 года – партия «Отечество»).