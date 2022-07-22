Парк Кадриорг отмечает свое 304-летие играми и концертом

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что парк Кадриорг является зеленым сердцем города, в нем помимо прекрасной ландшафтной архитектуры можно на протяжении вот уже трех столетий насладиться культурой и искусством. «И сегодня, в День рождения дворцово-паркового ансамбля, горожане и гости города смогут поучаствовать во множестве интересных и познавательных занятий, которые пройдут как в помещении, так и на свежем воздухе, – сказал Свет. – В сегодняшнюю жаркую погоду прошу всех посетителей по возможности оставаться в тени и пить больше воды. В Кадриорге между музеем Миккеля и детским музеем Мийамилла находится общественный кран с чистой питьевой водой».

Программа откроется в полдень веселыми дворцовыми играми, мастер-классами для всей семьи в музеях и парке. Участие бесплатно. Игры начинаются перед Кадриоргским дворцом. Игра для семей с детьми вдохновлена выставкой «Стильные времена». В разное время бытовые предметы выглядели по-разному – в соответствии с модой эпохи и развитием технологий. Если пройти разные пункты, можно узнать, какие предметы использовались в разное время во дворце.