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Приговоренный к тюремному сроку житель Печор остался без поддержки российских властей

Арвед Брейдакс
Приговоренный к тюремному сроку житель Печор остался без поддержки российских властей
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Владимир Шилов.
Владимир Шилов. Фото: Madis Veltman

По словам Оксаны, 43-летний житель Печор с двойным гражданством Владимир Шилов, который в четверг был приговорен к шоковому заключению за попытку доставить три дрона из Эстонии для российской армии через границу, остался без поддержки российских властей.

Невеста Шилова Оксана Напрягло, организовавшая сбор средств на судебные расходы арестованного в Эстонии мужчины, очень осторожна в общении с прессой на эту тему. В кратком комментарии изданию Severreal.org женщина заявила, что не хочет, чтобы что-либо публиковалось без его разрешения.

«Я не хочу, не хочу, чтобы вы писали об этом без разрешения Владимира», – сообщила корреспонденту Severreal.org Оксана Напрягло. – И я не хочу, чтобы это сейчас как-то навредило защите. Когда он выйдет, напишите историю его словами. Извините, но сейчас так».

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