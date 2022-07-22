Приговоренный к тюремному сроку житель Печор остался без поддержки российских властей

Невеста Шилова Оксана Напрягло, организовавшая сбор средств на судебные расходы арестованного в Эстонии мужчины, очень осторожна в общении с прессой на эту тему. В кратком комментарии изданию Severreal.org женщина заявила, что не хочет, чтобы что-либо публиковалось без его разрешения.

«Я не хочу, не хочу, чтобы вы писали об этом без разрешения Владимира», – сообщила корреспонденту Severreal.org Оксана Напрягло. – И я не хочу, чтобы это сейчас как-то навредило защите. Когда он выйдет, напишите историю его словами. Извините, но сейчас так».