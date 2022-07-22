По словам Оксаны, 43-летний житель Печор с двойным гражданством Владимир Шилов, который в четверг был приговорен к шоковому заключению за попытку доставить три дрона из Эстонии для российской армии через границу, остался без поддержки российских властей.
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Приговоренный к тюремному сроку житель Печор остался без поддержки российских властей
Приговоренный к тюремному сроку житель Печор остался без поддержки российских властей
Невеста Шилова Оксана Напрягло, организовавшая сбор средств на судебные расходы арестованного в Эстонии мужчины, очень осторожна в общении с прессой на эту тему. В кратком комментарии изданию Severreal.org женщина заявила, что не хочет, чтобы что-либо публиковалось без его разрешения.