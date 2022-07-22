Замдиректора ВГТРК по спецпроектам, ведущий телеканала «Россия 1» Сергей Брилев объявил об уходе со всех постов. Он сообщил, что больше не будет вести выпуски программы «Вести в субботу».
Любимый пропагандист Путина на перепутье
Об этом шаге Брилев внезапно сообщил в своем Facebook, который, к слову, считается в России экстремистским. Он приурочил все происходящее к своему 50-летию. В очень витиеватой форме Брилев длинно описал свои перипетии последних шести месяцев. Выяснилось, что последний эфир «Вестей в субботу» он провел еще 26 февраля, а потом улетел в Латинскую Америку, где снял 33 репортажа и несколько мини-фильмов.
За это время Великобритания успела ввести против ведущего санкции, запрещающие ему посещать страну, несмотря на то, что он имеет недвижимость в Лондоне и, как поговаривают, даже британское гражданство. А в апреле, как выяснилось, Брилев вернулся в Москву, после чего «работал с больничной койки под сенью больничного листа».
В своем Facebook пропагандист подробно рассказал о том, как его срочно оперировали, правда, не сказал, что это была за операция. Он пожаловался, что до середины мая у него держалась температура +38, что он подхватил инфекцию и похудел на два размера. В дальнейшем Брилев собирается снимать документальные фильмы, судя по всему - в России.
Он сообщил, что одна из его работ будет называться «Последняя легенда». «Пока секрет, о чем, - явно кокетничал выздоровевший Брилев. - Мир меняется. Но мир един. Может быть».
Комментаторы его открытого поста в соцсети удивляются, почему они не нашли ни одного слова «война» в связи с решением многолетнего ведущего переквалифицироваться в документалисты.
Правозащитник Иван Шаблов прокомментировал ситуацию гораздо четче: «Ушел любимый пропагандист Путина». Шаблов в своем Facebook отметил, что телевизионщики еще в феврале говорили, что Брилев, как и многие журналисты, открестился от «спецоперации». «Брилев учился в школе Евгения Ямбурга (заслуженный педагог, последовательный антипропагандист в образовании – прим. ред.), он прекрасно знает, как закончили пропагандисты», - уверен Шаблов.