Любимый пропагандист Путина выбрал Великобританию

Об этом шаге Брилев внезапно сообщил в своем Facebook, который, к слову, считается в России экстремистским. Он приурочил все происходящее к своему 50-летию. В очень витиеватой форме Брилев длинно описал свои перипетии последних шести месяцев. Выяснилось, что последний эфир «Вестей в субботу» он провел еще 26 февраля, потом улетев в Латинскую Америку, где снял 33 репортажа и несколько мини-фильмов.

За это время Великобритания ввела против ведущего санкции, запрещающие ему посещать страну. После, как выяснилось, Брилев в апреле вернулся в Москву, после чего «работал с больничной койки под сенью больничного листа».

В своем Facebook пропагандист подробно рассказал о том, как его срочно оперировали, правда, не озвучил, что это была за операция. Он пожаловался, что до середины мая у него держалась температура +38, что он подхватил инфекцию и похудел на два размера.

Далее Брилев собирается снимать документальные фильмы, судя по всему, из России несмотря на то, что он имеет британское гражданство и собственность в Лондоне.

Он сообщил, что одна из его работ будет называться «Последняя легенда». «Пока секрет, о чем», - явно кокетничал выздоровевший Брилев. «Мир меняется. Но мир един. Может быть», - добавил загадочности экс топ-менеджер ВГТРК.

Комментаторы его открытого поста в соцсети удивляются, почему они не нашли ни одного слова «война» в связи с решением многолетнего ведущего переквалифицироваться в документалисты.