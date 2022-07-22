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Любимый пропагандист Путина выбрал Великобританию

rus.postimees.ee
Любимый пропагандист Путина выбрал Великобританию
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Сергей Брилев
Сергей Брилев Фото: Сергей Трофимов "День за днем"

Замдиректора ВГТРК по спецпроектам, ведущий телеканала «Россия 1» Сергей Брилев объявил об уходе со всех постов. Он сообщил, что больше не будет вести выпуски программы «Вести в субботу».

Об этом шаге Брилев внезапно сообщил в своем Facebook, который, к слову, считается в России экстремистским. Он приурочил все происходящее к своему 50-летию. В очень витиеватой форме Брилев длинно описал свои перипетии последних шести месяцев. Выяснилось, что последний эфир «Вестей в субботу» он провел еще 26 февраля, потом улетев в Латинскую Америку, где снял 33 репортажа и несколько мини-фильмов.

За это время Великобритания ввела против ведущего санкции, запрещающие ему посещать страну. После, как выяснилось, Брилев в апреле вернулся в Москву, после чего «работал с больничной койки под сенью больничного листа».

В своем Facebook пропагандист подробно рассказал о том, как его срочно оперировали, правда, не озвучил, что это была за операция. Он пожаловался, что до середины мая у него держалась температура +38, что он подхватил инфекцию и похудел на два размера.

Далее Брилев собирается снимать документальные фильмы, судя по всему, из России несмотря на то, что он имеет британское гражданство и собственность в Лондоне.

Он сообщил, что одна из его работ будет называться «Последняя легенда». «Пока секрет, о чем», - явно кокетничал выздоровевший Брилев. «Мир меняется. Но мир един. Может быть», - добавил загадочности экс топ-менеджер ВГТРК.

Комментаторы его открытого поста в соцсети удивляются, почему они не нашли ни одного слова «война» в связи с решением многолетнего ведущего переквалифицироваться в документалисты.

Правозащитник Иван Шаблов прокомментировал ситуацию гораздо четче: «Ушел любимый пропагандист Путина». Шаблов в своем Facebook отметил, что телевизионщики еще в феврале говорили, что Брилев, как и многие журналисты, открестился от «спецоперации». «Брилев учился в школе Евгения Ямбурга (заслуженный педагог, последовательный антипропагандист в образовании – прим. ред.), он прекрасно знает, как закончили пропагандисты», - уверен Шаблов.

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