Пт, 22.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Необычный шлем Мартина Ярвеоя выставлен на аукцион. Все деньги – в помощь детям

rus.postimees.ee
Необычный шлем Мартина Ярвеоя выставлен на аукцион. Все деньги – в помощь детям
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Мартин Ярвеоя.
Мартин Ярвеоя. Фото: Hyundai Motorsport GmbH

Фанаты недавно завершившегося Rally Estonia 2022 могли заметить, что в этом году гонщик Мартин Ярвеоя носит необычный шлем. Сейчас шлем выставлен на аукцион, вся выручка пойдет в детский фонд клиники Тартуского университета.

Теперь все любители гонок смогут поохотиться за шлемом. На нем имеются автографы трех лучших экипажей этих гонок плюс подпись нашей теннисистки Анетт Контавейт. Собранная сумма будет направлена в помощь детям с редкими заболеваниями.

Благотворительный аукцион продлится до 12.00 26 июля, ставку можно сделать на страничке Мартина Ярвеоя в социальной сети «Фейсбук». Победит тот, кто предложит наибольшую сумму.

«Благотворительный аукцион завершится в 12.00 26 июля. Ставку можно сделать в комментарии под этой публикацией. Выручка пойдет в детский фонд клиники Тартуского университета для помощи детям с редкими заболеваниями. Для поиска лучшего дизайнера для шлема мы с детским фондом в начале июня объявили благотворительный конкурс – чтобы найти работу, которая наилучшим образом передавала смысл «вместе мы сильнее». Конкурс выиграла 33-летняя Анар и 3-летний Лукас Тууксам – их рисунок красуется на моем шлеме», - написал Ярвеоя на своей странице в социальной сети.

Ключевые слова
Наверх