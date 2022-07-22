Необычный шлем Мартина Ярвеоя выставлен на аукцион. Все деньги – в помощь детям

Теперь все любители гонок смогут поохотиться за шлемом. На нем имеются автографы трех лучших экипажей этих гонок плюс подпись нашей теннисистки Анетт Контавейт. Собранная сумма будет направлена в помощь детям с редкими заболеваниями.

«Благотворительный аукцион завершится в 12.00 26 июля. Ставку можно сделать в комментарии под этой публикацией. Выручка пойдет в детский фонд клиники Тартуского университета для помощи детям с редкими заболеваниями. Для поиска лучшего дизайнера для шлема мы с детским фондом в начале июня объявили благотворительный конкурс – чтобы найти работу, которая наилучшим образом передавала смысл «вместе мы сильнее». Конкурс выиграла 33-летняя Анар и 3-летний Лукас Тууксам – их рисунок красуется на моем шлеме», - написал Ярвеоя на своей странице в социальной сети.