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Правовая комиссия избрала нового председателя и заместителя председателя

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Правовая комиссия избрала нового председателя и заместителя председателя
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Правовая комиссия избрала нового председателя и заместителя председателя.
Правовая комиссия избрала нового председателя и заместителя председателя. Фото: Erik Peinar

Председателем правовой комиссии была избрана Хельо Пикхоф, заместителем председателя – Марек Юргенсон.

Согласно парламентской традиции, при формировании новой коалиции во всех комиссиях должны пройти выборы председателей и заместителей председателей.

В правовую комиссию также входят Тоомас Ярвеоя, Сулев Каннимяэ, Уно Каскпейт, Тармо Круузимяэ, Яанус Карилайд, Анастасия Коваленко-Кылварт, Анти Пооламетс, Урве Тийдус и Вилья Тоомаст.

Остальные парламентские комиссии проведут выборы в понедельник. Председатель и заместитель председателя финансовой комиссии останутся на своих должностях, т.е. выборов в этой комиссии не запланировано.

В Рийгикогу работает 11 постоянных и три специальных комиссии. К специальным комиссиям относятся комиссия по надзору за учреждениями безопасности, комиссия по борьбе с коррупцией и комиссия по контролю государственного бюджета.

Правовая комиссия – это постоянная комиссия Рийгикогу, в сферу деятельности которой входят многочисленные вопросы. Комиссия разрабатывает и рассматривает законопроекты, касающиеся частного права, уголовного права и внутренней безопасности, а также проекты законов, регулирующих работу полицейской службы, пограничной охраны и службы спасения. К сфере деятельности правовой комиссии относятся законы, регулирующие деятельность адвокатов, нотариусов, присяжных переводчиков, судебных исполнителей и управляющих имуществом банкрота. Комиссия осуществляет контроль деятельности правительства и проведения реформ в своей сфере.

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