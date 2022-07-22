Правовая комиссия избрала новых председателя и заместителя председателя

Согласно парламентской традиции, при формировании новой коалиции во всех комиссиях должны пройти выборы председателей и заместителей председателей.

В правовую комиссию также входят Тоомас Ярвеоя, Сулев Каннимяэ, Уно Каскпейт, Тармо Круузимяэ, Яанус Карилайд, Анастасия Коваленко-Кылварт, Анти Пооламетс, Урве Тийдус и Вилья Тоомаст.

Остальные парламентские комиссии проведут выборы в понедельник. Председатель и заместитель председателя финансовой комиссии останутся на своих должностях, т.е. выборов в этой комиссии не запланировано.

В Рийгикогу работает 11 постоянных и три специальных комиссии. К специальным комиссиям относятся комиссия по надзору за учреждениями безопасности, комиссия по борьбе с коррупцией и комиссия по контролю государственного бюджета.