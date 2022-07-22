Из-за давления федерации в Швеции отменили мастер-класс Трусовой

«Федерация фигурного катания Швеции рекомендовала пока не заниматься этим проектом, поэтому принимающий клуб вынужден отказаться, несмотря на то что Трусова приехала бы в Швецию как индивидуальная спортсменка со знаниями, которым многие стремятся научиться», — говорится в заявлении.