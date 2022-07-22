Мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой, который должен был пройти в шведском Стокгольме 27–28 августа, отменили, говорится в заявлении организаторов (Loop Sport), сообщает news.ru. На решение повлияли рекомендации Федерации фигурного катания Швеции.
Из-за давления федерации в Швеции отменили мастер-класс Трусовой
Из-за давления федерации в Швеции отменили мастер-класс Трусовой
«Федерация фигурного катания Швеции рекомендовала пока не заниматься этим проектом, поэтому принимающий клуб вынужден отказаться, несмотря на то что Трусова приехала бы в Швецию как индивидуальная спортсменка со знаниями, которым многие стремятся научиться», — говорится в заявлении.
Сообщается, что на мастер-класс было продано 80% билетов. Помимо мастер-класса планировалось еще выступление фигуристки.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Решение было принято на конгрессе организации.