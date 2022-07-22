Пт, 22.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Из-за давления федерации в Швеции отменили мастер-класс Трусовой

rus.postimees.ee
Из-за давления федерации в Швеции отменили мастер-класс Трусовой
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Александра Трусова.
Александра Трусова. Фото: Alexander Zemlianichenko

Мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой, который должен был пройти в шведском Стокгольме 27–28 августа, отменили, говорится в заявлении организаторов (Loop Sport), сообщает news.ru. На решение повлияли рекомендации Федерации фигурного катания Швеции. 

«Федерация фигурного катания Швеции рекомендовала пока не заниматься этим проектом, поэтому принимающий клуб вынужден отказаться, несмотря на то что Трусова приехала бы в Швецию как индивидуальная спортсменка со знаниями, которым многие стремятся научиться», — говорится в заявлении.

Сообщается, что на мастер-класс было продано 80% билетов. Помимо мастер-класса планировалось еще выступление фигуристки.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Решение было принято на конгрессе организации.

Ключевые слова
Наверх