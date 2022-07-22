Пт, 22.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Путин лишил гражданства биатлонистку

rus.postimees.ee
Путин лишил гражданства биатлонистку
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: sputnik

Президент Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства России уроженки Мурманска биатлонистки Лидии Жураускайте, которая ранее выразила желание представлять сборную Литвы, сообщает РБК. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. 

«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске», — говорится в документе.

Жураускайте получит гражданство Литвы по программе восстановления — ее прадед был литовцем. С прошлого лета спортсменка тренируется с литовской командой.

В октябре 2021 года Жураускайте заявила, что хочет выступить на Играх 2026 года, а президент Федерации биатлона Литвы Арунас Даугирдас называл ее «без пяти минут гражданкой Литвы» и говорил, что для завершения процесса получения нового гражданства спортсменке нужно отказаться от российского.

Ключевые слова
Наверх