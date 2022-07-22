Путин лишил гражданства биатлонистку

«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске», — говорится в документе.

Жураускайте получит гражданство Литвы по программе восстановления — ее прадед был литовцем. С прошлого лета спортсменка тренируется с литовской командой.

В октябре 2021 года Жураускайте заявила, что хочет выступить на Играх 2026 года, а президент Федерации биатлона Литвы Арунас Даугирдас называл ее «без пяти минут гражданкой Литвы» и говорил, что для завершения процесса получения нового гражданства спортсменке нужно отказаться от российского.