Президент Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства России уроженки Мурманска биатлонистки Лидии Жураускайте, которая ранее выразила желание представлять сборную Литвы, сообщает РБК. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин лишил гражданства биатлонистку
Путин лишил гражданства биатлонистку
«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске», — говорится в документе.
Жураускайте получит гражданство Литвы по программе восстановления — ее прадед был литовцем. С прошлого лета спортсменка тренируется с литовской командой.
В октябре 2021 года Жураускайте заявила, что хочет выступить на Играх 2026 года, а президент Федерации биатлона Литвы Арунас Даугирдас называл ее «без пяти минут гражданкой Литвы» и говорил, что для завершения процесса получения нового гражданства спортсменке нужно отказаться от российского.