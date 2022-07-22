Airbnb и Bolt обяжут отчитываться перед властями о каждом евро: скрывающих доход лишат доступа к платформе

«Такие платформы, как AirBnB, Bolt и Uber, являются новыми бизнес-моделями, и у нас мало информации об их закулисье — мы не знаем, сколько платформ работает в Эстонии и при сколько транзакции было осуществлено при их посредничестве. Повышение прозрачности помогает предотвратить возможные налоговые махинации», — пояснила необходимость изменений министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

«С изменениями вводится не новый налог, а четкие правила, на основании которых платформы должны начать делиться информацией о доходах, которые они зарабатывают. Например, нет необходимости предоставлять данные о так называемых неактивных продавцах, зарегистрированных на платформе, которые не совершали сделок в течение года или совершали их в очень небольшом объеме», — сказала вице-канцлер по вопросам финансов и налоговой политики Эвелин Лийвамяги.

До сих пор передача данных была добровольной

В настоящее время платформы предоставляют данные на добровольной основе. MTA заключил соглашения с некоторыми платформами, и эти платформы добровольно предоставляют MTA информацию о продавцах, давших свое согласие. Однако, по данным MTA, задекларированный таким образом доход составляет небольшую часть фактически заработанного дохода, поскольку лишь немногие платформы добровольно предоставляют данные.