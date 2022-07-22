Airbnb и Bolt обяжут отчитываться перед властями о каждом евро: скрывающих доход лишат доступа к платформе

В последнее время было много разговоров о том, как Bolt мухлюет с налогами. Решится ли проблема сейчас? Министр финансов направила на согласование законопроект, согласно которому администраторы платформ начнут передавать в Налогово-таможенный департамент (MTA) информацию о продавцах и поставщиках услуг, работающих на платформах, и доходах, которые они получают.
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«Такие платформы, как AirBnB, Bolt и Uber, являются новыми бизнес-моделями, и у нас мало информации об их закулисье — мы не знаем, сколько платформ работает в Эстонии и при сколько транзакции было осуществлено при их посредничестве. Повышение прозрачности помогает предотвратить возможные налоговые махинации», — пояснила необходимость изменений министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.
«С изменениями вводится не новый налог, а четкие правила, на основании которых платформы должны начать делиться информацией о доходах, которые они зарабатывают. Например, нет необходимости предоставлять данные о так называемых неактивных продавцах, зарегистрированных на платформе, которые не совершали сделок в течение года или совершали их в очень небольшом объеме», — сказала вице-канцлер по вопросам финансов и налоговой политики Эвелин Лийвамяги.
До сих пор передача данных была добровольной
В настоящее время платформы предоставляют данные на добровольной основе. MTA заключил соглашения с некоторыми платформами, и эти платформы добровольно предоставляют MTA информацию о продавцах, давших свое согласие. Однако, по данным MTA, задекларированный таким образом доход составляет небольшую часть фактически заработанного дохода, поскольку лишь немногие платформы добровольно предоставляют данные.
С 2023 года операторы платформ должны начать собирать информацию, в том числе, о продавцах, как физических, так и юридических, и до конца января следующего года направлять ее в МТА. Необходимо сообщать о налогообязанных как из Эстонии, так и из стран-членов ЕС, работающих на платформе, а также о налогообязанных из стран, с которыми Эстония заключила соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией. Налоговые органы автоматически обмениваются полученной информацией о нерезидентах.
В случае отказа от передачи данных платформа будет заблокирована
В случае отказа продавца сообщить необходимые данные администратору платформы, администратор платформы вправе закрыть его учетную запись и запретить ему регистрацию на платформе в дальнейшем, а также вправе отказать продавцу в уплате вознаграждения. MTA может выдать платформе предупреждение за отказ от передачи данных.
В крайнем случае можно будет заблокировать использование платформы, но только в том случае, если все другие более соразмерные меры и средства правовой защиты были применены, но на них не последовало никакой реакции.
Правила отчетности, прописанные в законопроекте, вытекают из Директивы ЕС 2021/514, подготовка которой основывалась на типовых правилах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в отношении обязательств отчетности администраторов платформ.
Законопроект предполагает внесение поправок в Закон о налогообложении и в Закон об обмене налоговой информацией.