Итальянские заметки: в Риме поступай, как римляне

Первые блюда в Италии – это паста, ризотто и супы. Если вариантов супов не так уж много и в нашем понимании они скорее похожи на рагу, то форм пасты существует около трехсот, а названий при этом более тысячи, варьирующихся в зависимости от региона, муки в составе и соуса. И нет, проявить фантазию на кухне не получится, для пасты определенной формы подходят лишь определенные соусы, и тому есть логичное объяснение.

Мы не едим стейк из суповой тарелки, не пьем чай из десертной. Так и каждая форма пасты создается для определенного соуса. Длинные пасты (вся паста готовится исключительно al dente), такие как спагетти, лингуине или фетуччини, хорошо цепляют на себя масляные и однородные соусы; более плоские папарделле хорошо «держат» мясные рагу. Текстурные, рифленые и крученые формы создают «архитектуру» для улавливания кусочков мяса и овощей в более насыщенных соусах. Хоть ужин и имеет ту же структуру из четырех блюд, что и обед, часто крахмальные и сытные пасты опускаются, и в употребление идут более легкие блюда. Насладившись пастой (а ее итальянские порции не такие уж большие, как и следует первому блюду), переходим к секондо. Здесь все просто: вам предложат мясо или рыбу, приготовленную в стиле региона. В Тоскане готовьтесь ко всему на гриле и углях. Во Флоренции нужно обязательно попробовать рубец (trippa). На севере вас удивят блюда, более характерные для немецкой кухни: различные капустные тушения, всевозможные колбасы и пироги. За рыбой во всех ее проявлениях поезжайте на юг.