В Таллинне более чем в два раза выросло число получателей прожиточного пособия

В этом году было подано 15 044 заявления, помощь получили 6096 семей. При этом в тот же период прошлого года поступило 8111 ходатайств, на основании которых пособие было выплачено 1943 семьям. Таким образом, по сравнению с прошлым годом сумма выплаченных пособий выросла на 3,3 млн евро, число заявлений удвоилось (поступило на 6 933 ходатайства больше), а количество получивших помощь семей увеличилось почти в три раза — на 4 153.

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, рост числа получателей прожиточного пособия был предсказуемым, и это обусловлено не только прибытием военных беженцев из Украины.

«Одним из факторов, безусловно, является рост цен на электричество и отопление, и связанное с этим общее подорожание жизни. С другой стороны, с этого года мы повысили предельные ставки расходов на жилье, учитываемые при назначении прожиточного пособия. Таким образом, с повышением предельных ставок расходов на жилье у многих людей, которые жили практически на грани бедности, возникла возможность получать пособие, - сказала Бешкина. – Несомненно, рост цен затрагивает всех, но особенно он ухудшает положение малообеспеченных людей».