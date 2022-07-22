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ТРАГЕДИЯ ГОЛЛИВУДСКИХ МАСШТАБОВ ⟩ Измена жены довела примерного отца семейства до поджога дома ее любовника

Брита-Мария Алас
Измена жены довела примерного отца семейства до поджога дома ее любовника
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Уход жены к другому толкнул отца семейства на преступление.
Уход жены к другому толкнул отца семейства на преступление. Фото: Illustratsioon: Artur Kuus

Как попадают в суд люди, которые никогда ранее не грешили в глазах закона и которых близкие характеризуют как дружелюбных, любящих и добрых? Вынудить перейти границу могут развод и разбитое сердце, выясняется из истории одной эстонской семьи.

За несколько месяцев до пожара Яна жила идиллической с виду семейной жизнью вместе с Кармо в частном доме в маленьком поселке, воспитывая сыновей и дочерей.

Для Яны был куплен в аренду шикарный внедорожник, для детей позаботились о щенке.

Когда однажды весенним днем ​​Яна сказала Кармо, что у нее есть другой и что она хочет расстаться, показная семейная гармония рухнула

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