Как попадают в суд люди, которые никогда ранее не грешили в глазах закона и которых близкие характеризуют как дружелюбных, любящих и добрых? Вынудить перейти границу могут развод и разбитое сердце, выясняется из истории одной эстонской семьи.
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ТРАГЕДИЯ ГОЛЛИВУДСКИХ МАСШТАБОВ ⟩ Измена жены довела примерного отца семейства до поджога дома ее любовника
Измена жены довела примерного отца семейства до поджога дома ее любовника
За несколько месяцев до пожара Яна жила идиллической с виду семейной жизнью вместе с Кармо в частном доме в маленьком поселке, воспитывая сыновей и дочерей.
Для Яны был куплен в аренду шикарный внедорожник, для детей позаботились о щенке.
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