Пристегните ремни: одна эпоха закончилась, кредиты дорожают

ЕЦБ принял решение о повышении базовой процентной ставки в четверг. Хотя сначала предполагалось, что вначале можно было бы справиться со ставкой 0,25%, но на самом деле увеличение оказалось в два раза выше. Это принесет большие перемены для всех европейцев.

Вот уже несколько месяцев власти упорно пытаются найти решение проблемы стремительного роста цен, разоряющего европейцев. Что-то надо предпринимать: в июне инфляция в еврозоне выросла до 8,6%, что снова стало новым рекордом в валютном союзе. К сожалению, эти рекорды смело бьются каждый месяц начиная с весны. Рост цен в Эстонии в июне вырос до 22 процентов.

В результате ЕЦБ решил поднять базовую процентную ставку на 0,5 процента в четверг. При этом базовая процентная ставка была снова повышена впервые за 11 лет.

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