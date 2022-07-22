В Пыхья-Таллинне, на берегу Таллиннского залива сегодня открылись променад и парковая зона Каларанна, обустроенные в ходе строительства одноименного квартала. Отныне все желающие смогут наслаждаться отдыхом на набережной и беспрепятственно передвигаться вдоль моря от Горхолла до портового городка Ноблесснера.
Променад Каларанд открыт для прогулок
«Променад Каларанд является частью протяженного прибрежного променада столицы, который открывает горожанам доступ к морю. Новый отрезок променада – отличное место для прогулок, а игровая площадка и пляж располагают к тому, чтобы сделать паузу и насладиться набережной, –сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус. – Мы хотим, чтобы променад стал привлекательным местом для встреч среди жителей окрестностей и всех остальных горожан. Променад будет постепенно совершенствоваться, он поспособствует тому, чтобы люди могли с минимальными препятствиями передвигаться между районами и пляжами города, а также обеспечит горожанам качественное общественное пространство и разнообразные развлечения».
Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, открыть Таллинн морю означает намного больше, нежели просто построить пешеходную дорожку у моря.
«Новый променад Каларанд является этому прекрасным примером – пляж с кабинками для переодевания, площадка для пляжного волейбола, богатое озеленение, разнообразные возможности для детских игр, и даже стационарный слэклайн. Официального пляжа для купания пока нет, поскольку качество воды еще не проверялось, но, будем надеяться, в будущем удастся создать такую возможность, или же можно будет построить морской бассейн по примеру Хельсинки. А пока я приглашаю жителей Таллинна и гостей города познакомиться с променадом Каларанд», – сказал Свет.
На участке по адресу Каларанна, 8 в квартале Каларанна построено восемь зданий, площадь и парковая зона. Квартал запланирован в качестве свободного от автомобилей городского пространства, парковка организована под землей. Согласно планировке, со стороны Батарейной морской крепости в квартале будут построены еще четыре жилых здания и зеленые зоны. Архитекторами квартала Каларанна являются Михкель Тюйр и Отть Кадарик. Ландшафтные архитекторы – Маарья Тюйр и Кертту Кылль.