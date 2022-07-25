Эксперимент ⟩ Знают ли жители Таллинна, что такое Euribor?

– А вы следите за повышением процентной ставки?

Ядвига: Нет, поскольку у меня нет кредитов. Я счастливый человек.

Светлана: Нет. Не знаю, как-то не интересует пока.

Ирина​: Два раза в год она поднимается или опускается. Слежу, но не досконально.

Елена​: Сейчас нет. Когда нужно было, то следила, конечно.

– А у вас сейчас есть кредиты?

Вадим​: Нет, кредитов. А зачем?

Елена: Нет, сейчас нет кредитов. Когда надо было получать, то, конечно, следила.

Ядвига: Нет. Потому-что я умею планировать свои финансы.

– А вы планируете в ближайшее время брать жилищный кредит или автолизинг?

Елена: Автолизинг уже есть. А жилищный кредит, может быть, позже. При нынешней ситуации, наверное, воздержусь пока.

Ирина​: Пока нет. Мне пока одного кредита достаточно. Сейчас так быстро растут цены на квартиры и машина, а евро падает. Пока немножко такой вопрос: что делать дальше?

Вадим​: Может быть. Планирую. Но в данный момент об этом не думаю.

Ядвига: Нет. У меня есть жилье, у меня есть автомобиль, думаю, в этом не смысла.

– Вы готовы платить больше за кредит из-за повышения процентной ставки?

Ирина: Вообще не очень хотелось бы. Процентная ставка вроде поменялась в июне. Но, если честно, сумма выплат немного поменялась. Ну, вроде не намного больше.