Этим летом впервые за последние семь лет процентная ставка Euribor поднялась выше нуля, что отразилось на размере ежемесячных выплат по жилищным кредитам некоторых жителей Эстонии. Редакция Rus.Postimees решила узнать у жителей Таллинна, что они знают о Euribor.
Эксперимент ⟩ Знают ли жители Таллинна, что такое Euribor?
– А вы следите за повышением процентной ставки?
Ядвига: Нет, поскольку у меня нет кредитов. Я счастливый человек.
Светлана: Нет. Не знаю, как-то не интересует пока.
Ирина: Два раза в год она поднимается или опускается. Слежу, но не досконально.
Елена: Сейчас нет. Когда нужно было, то следила, конечно.
– А у вас сейчас есть кредиты?
Вадим: Нет, кредитов. А зачем?
Елена: Нет, сейчас нет кредитов. Когда надо было получать, то, конечно, следила.
Ядвига: Нет. Потому-что я умею планировать свои финансы.
– А вы планируете в ближайшее время брать жилищный кредит или автолизинг?
Елена: Автолизинг уже есть. А жилищный кредит, может быть, позже. При нынешней ситуации, наверное, воздержусь пока.
Ирина: Пока нет. Мне пока одного кредита достаточно. Сейчас так быстро растут цены на квартиры и машина, а евро падает. Пока немножко такой вопрос: что делать дальше?
Вадим: Может быть. Планирую. Но в данный момент об этом не думаю.
Ядвига: Нет. У меня есть жилье, у меня есть автомобиль, думаю, в этом не смысла.
– Вы готовы платить больше за кредит из-за повышения процентной ставки?
Ирина: Вообще не очень хотелось бы. Процентная ставка вроде поменялась в июне. Но, если честно, сумма выплат немного поменялась. Ну, вроде не намного больше.
Елена: Сложный вопрос. Зависит от доходов, и сейчас от счетов этой осенью. Взвешиваешь за и против, анализируешь, конечно, тщательнее чем раньше.