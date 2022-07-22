Чересчур рьяный грибник получил неожиданный штраф за нарушение границы

Утром 20 июля пограничники обнаружили мужчину, который шел вдоль границы в селе Сесники в Сетомаа. Пограничники установили, что это гражданин Эстонии. Его оштрафовали на 200 евро за нарушение границы.

Начальник кордона Саатсе Арви Суви напоминает людям, что, отправляясь в леса Сетумаа за грибами, они должны сначала выяснить для себя, где именно пролегает граница. «Она у нас неожиданно извилистая, с множеством поворотов. Если вы намереваетесь передвигаться близко к границе, нужно соблюдать осторожность. Пограничная полоса расчищена и может выглядеть как лес, но обязательно нужно убедиться, что вы не на пограничной полосе», — говорит Суви.

Следует обращать внимание на знаки. «Черно-белые полосатые пограничные знаки — верный признак того, что вы находитесь в опасной близости от границы. Однако в зеленом ландшафте разметка может остаться незамеченной уже за несколько шагов, а тем более, если взоры устремлены в землю в поисках грибов», — отмечает Суви и добавляет, что, выходя за пограничную разметку, путник уже пересекает границы и попадает на территорию другой страны.

Сколько таких случаев? «Люди довольно осведомлены, и незаконные переходы границы по халатности или ошибкам здесь редкость, но таких случаев в среднем все равно около десятка в год», — говорит начальник кордона. По его словам, помимо грибников и ягодников, границу пересекают и из-за невнимательности при поиске лучших мест для рыбалки или во время увеселительных прогулок по озеру Теплому.