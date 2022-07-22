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Чересчур рьяный грибник получил неожиданный штраф за нарушение границы

Elu24
Чересчур рьяный грибник получил неожиданный штраф за нарушение границы
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Piirivalvurid tuvastasid Sesniki külas piiriribal liikumas ühe mehe. Piirivalvurid selgitasid, et tegu oli Eesti kodanikust seenelisega. Pilt on illustreeriv.
Piirivalvurid tuvastasid Sesniki külas piiriribal liikumas ühe mehe. Piirivalvurid selgitasid, et tegu oli Eesti kodanikust seenelisega. Pilt on illustreeriv. Фото: Shutterstock/Eero Vabamägi/kollaaž

Отправляясь за грибами в леса уезда Сетомаа, следует иногда отрывать взгляд от земли и смотреть на то, что происходит вокруг, потому что иначе может случиться неловкая ситуация, когда в один прекрасный момент вы окажетесь нарушителем эстонско-российской границы.

Утром 20 июля пограничники обнаружили мужчину, который шел вдоль границы в селе Сесники в Сетомаа. Пограничники установили, что это гражданин Эстонии. Его оштрафовали на 200 евро за нарушение границы.

Начальник кордона Саатсе Арви Суви напоминает людям, что, отправляясь в леса Сетумаа за грибами, они должны сначала выяснить для себя, где именно пролегает граница. «Она у нас неожиданно извилистая, с множеством поворотов. Если вы намереваетесь передвигаться близко к границе, нужно соблюдать осторожность. Пограничная полоса расчищена и может выглядеть как лес, но обязательно нужно убедиться, что вы не на пограничной полосе», — говорит Суви.

Следует обращать внимание на знаки. «Черно-белые полосатые пограничные знаки — верный признак того, что вы находитесь в опасной близости от границы. Однако в зеленом ландшафте разметка может остаться незамеченной уже за несколько шагов, а тем более, если взоры устремлены в землю в поисках грибов», — отмечает Суви и добавляет, что, выходя за пограничную разметку, путник уже пересекает границы и попадает на территорию другой страны.

Сколько таких случаев? «Люди довольно осведомлены, и незаконные переходы границы по халатности или ошибкам здесь редкость, но таких случаев в среднем все равно около десятка в год», — говорит начальник кордона. По его словам, помимо грибников и ягодников, границу пересекают и из-за невнимательности при поиске лучших мест для рыбалки или во время увеселительных прогулок по озеру Теплому.

Во время такой прогулки в комплект должны входить средства навигации и связи с исправным и заряженным аккумулятором, а также средства безопасности. Попав в беду, следует звонить по номеру 112.

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