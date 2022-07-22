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В Нарве открывается инфопункт для украинских военных беженцев

BNS
В Нарве открывается инфопункт для украинских военных беженцев
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Фото: Kirill Rodionovskiy / Shutterstock

Государство в понедельник открывает в Нарве информационный пункт для украинских военных беженцев.

Об этом сообщил Департамент социального страхования, отметив, что в сотрудничестве с мэрией Нарвы, Международной организацией по миграции и организациями добровольцев в понедельник, 25 июля, в Нарве в 11 часов будет открыт инфопункт по адресу Пеэтри, 3.

В церемонии открытия инфопункта примут участие директор Департамента социального страхования Марет Марипуу, руководитель эстонского регионального отделения Международной организации по миграции Аннели Варес и мэр Нарвы Катри Райк.

СМИ ранее неоднократно отмечали, что прибывающие через Россию в пограничный город Нарву военные беженцы из Украины зачастую остаются в неизвестности, что им дальше делать на территории Эстонии.

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