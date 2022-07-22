В Нарве открывается инфопункт для украинских военных беженцев

Об этом сообщил Департамент социального страхования, отметив, что в сотрудничестве с мэрией Нарвы, Международной организацией по миграции и организациями добровольцев в понедельник, 25 июля, в Нарве в 11 часов будет открыт инфопункт по адресу Пеэтри, 3.