Вчера памятник Раади казался довольно забытым местом. В 2017 году Департамент охраны памятников старины признал этот памятник хорошим образцом монументального искусства советских времен и не согласился с переносом памятника.
Памятник советским солдатам в парке Раади, вероятно, не исчезнет в одночасье
Вчера на городском кладбище Раквере вновь были похоронены жертвы войны. Церемония прошла в торжественной и спокойной обстановке, и, хотя быстрое исчезновение памятника вызвало недоумение в русской общине, церемония перезахоронения прошла успешно, сообщает Virumaa Teataja.
В середине месяца многие были удивлены, когда памятник советским солдатам в Раквере был перенесен почти за ночь, а останки погибших эксгумированы за день.
Эти события также заставили жителей Тарту задаться вопросом, может ли памятник советским солдатам в парке Раади исчезнуть в одночасье и доберутся ли в этом случае похороненные там жертвы войны с достоинством до места своего следующего упокоения.
Вторая попытка
Тогдашний директор Эстонского национального музея (ЕRM) и нынешний министр образования Тынис Лукас уже в 2017 году начали поднимать вопрос в СМИ и среди общественности о том, чтобы правительство что-то сделало с памятником возле музея.
«ERM является носителем исторических знаний и ценностей эстонского народа, и, с моей точки зрения, памятник советским солдатам не подходит на территории ERM и на противоположной стороне исторического здания», — сказал Лукас Tartu Postimees в 2017 году.
В то время о переносе памятника не могло быть и речи. Департамент охраны памятников старины не счел ходатайство обоснованным, так как посчитал, что мемориальный ансамбль является художественным образцом монументального искусства советской эпохи и несет в себе эпохальное понимание памяти павших.
Взгляды Лукаса на монумент со временем не изменились, и на фоне разразившейся в этом году войны в Украине вопрос о памятнике советским солдатам в парке Раади вновь встал перед столичными властями. В мае этого года тогдашний председатель городского совета Лукас и мэр Урмас Клаас выступили с совместным обращением в Министерство культуры и обороны, где попросили перенести памятник.
Мяч в руках комиссии
Процедура переноса воинских захоронений предварительно требует решения или запроса муниципалитета, необходимость и целесообразность которого оценивает Комиссия по воинским захоронениям при Министерстве обороны. В случае памятников культуры заявление также необходимо направить в Министерство культуры. Соответствующие комиссии при необходимости проведут дополнительные исследования, и после положительного решения памятник будет перенесен, а тела перезахоронены.
Хотя город Тарту подал апелляцию по этому поводу еще в мае, Комиссия по воинским захоронениям еще не приняла решение, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Кай Симсон.
Велика вероятность, что в Тарту останков умерших солдат значительно больше, а выкапывание могил требует больше труда и подготовки.
Тынис Лукас, министр образования
«С того момента, как будет получено решение комиссии, город Тарту, безусловно, не будет медлить с этим вопросом», — сказал мэр Тарту Урмас Клаас. «Город готов решить вопрос быстро, вежливо и цивилизованно в сотрудничестве со всеми соответствующими организациями».
Ни Лукас, ни Клаас не верят, что с памятником советским солдатам в парке Раади все пройдет так же, как это было в Раквере.
«Здесь определенно играет роль разница в размерах могил», — сказал Тынис Лукас. «В Тарту, скорее всего, гораздо больше останков умерших солдат, и выкапывание могил требует больше работы и подготовки».
Но он похвалил коллег из Раквере и чиновников, которым удалось быстро перенести памятник.
По некоторым данным, под памятником советским солдатам в парке Раади может находиться около двух тысяч трупов, а то и больше. По более скромной оценке Минобороны, число жертв войны под памятником составляет от трех до четырех сотен.
"Возможные перезахоронения обязательно пройдут достойно, и мы дадим возможность проститься с пострадавшими", — сказал мэр.
Ничего не происходит
Ожидается также, что памятник будет перенесен в Эстонский национальный музей. «Сейчас самое время заняться памятниками советским солдатам, и музей разделяет точку зрения, что памятник советским солдатам в парке Раади — неподходящее место для поминовения погибших. Для этого и существуют кладбища», — сказала директор ERM Керту Сакс.
Никакого ажиотажа или исследований вокруг памятника она не наблюдала, однако считает, что в ближайшее время его перенесут.