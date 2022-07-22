Памятник советским солдатам в парке Раади, вероятно, не исчезнет в одночасье

Взгляды Лукаса на монумент со временем не изменились, и на фоне разразившейся в этом году войны в Украине вопрос о памятнике советским солдатам в парке Раади вновь встал перед столичными властями. В мае этого года тогдашний председатель городского совета Лукас и мэр Урмас Клаас выступили с совместным обращением в Министерство культуры и обороны, где попросили перенести памятник.

Мяч в руках комиссии

Процедура переноса воинских захоронений предварительно требует решения или запроса муниципалитета, необходимость и целесообразность которого оценивает Комиссия по воинским захоронениям при Министерстве обороны. В случае памятников культуры заявление также необходимо направить в Министерство культуры. Соответствующие комиссии при необходимости проведут дополнительные исследования, и после положительного решения памятник будет перенесен, а тела перезахоронены.

Хотя город Тарту подал апелляцию по этому поводу еще в мае, Комиссия по воинским захоронениям еще не приняла решение, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Кай Симсон.

Велика вероятность, что в Тарту останков умерших солдат значительно больше, а выкапывание могил требует больше труда и подготовки. Тынис Лукас, министр образования

«С того момента, как будет получено решение комиссии, город Тарту, безусловно, не будет медлить с этим вопросом», — сказал мэр Тарту Урмас Клаас. «Город готов решить вопрос быстро, вежливо и цивилизованно в сотрудничестве со всеми соответствующими организациями».