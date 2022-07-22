Санкции работают медленно: на российских прилавках по-прежнему можно найти западное пиво

Тот факт, что западное пиво по-прежнему доступно в России, показывает, насколько трудно западным брендам вывести свою продукцию с рынка.

Журналисты Reuters отправились в московские магазины, чтобы посмотреть, есть ли на прилавках западное пиво, чтобы понять, через какое время потребители ощутят существенное влияние введенных санкций. Неясно, сколько иностранного пива еще есть в наличии у российских ритейлеров.

Carlsberg и Heineken 9 марта объявили о прекращении производства и продажи пива в России, поскольку 24 февраля та начала широкомасштабную военную оккупацию Украины.

Двумя днями позже AN InBev, действующая в России как совместное предприятие с турецким производителем пива Anadolu Efes, объявила о прекращении производства и продажи пива Bud в России.

Изучение дат на пивных бутылках и банках в десятке московских супермаркетов показало, что часть продукции трех пивоваренных предприятий была произведена в России после официального объявления о приостановке. В случае с Carlsberg пиво было произведено через несколько недель после объявления.

Розничный торговец X5 отказался от комментариев, а «Красное и Белое» не ответило на запросы о комментариях.

Агентство Reuters установило, что баночное пиво Heineken было произведено в Санкт-Петербурге 23 марта, а пиво Carlsberg — в Туле 29 апреля.

Heineken объявил, что распродал свои запасы сразу после остановки производства в России.