Присяжный адвокат - о скандале вокруг министра труда: много шума из ничего!

Пригодность Петерсона для этой должности была подвергнута сомнению - якобы, его назначение министром будет противоречить этикету общения с лоббистами, принятому предыдущим правительством 18 марта прошлого года.

«Я не понимаю возмущения по поводу Пеэпа Петерсона. Утверждать, что бывший профсоюзный лидер не может быть министром труда, так же умно, как сказать, что адвокат не может быть министром юстиции, а бывший глава Сил обороны - министром обороны. В руководстве об этом тоже ничего не сказано», — написал Гинтер в Facebook.

Гинтер подчеркнул, что в случае конфликта интересов конкретные решения должны приниматься взвешенно и в соответствии с процедурой. «Можно отстраниться от принятия решения, назначить комиссию для его принятия или заменить его другим министром в необходимые моменты. Много шума из ничего».

С юридической точки зрения для Гинтера гораздо более интересен вопрос о том, повлияет ли практика предыдущего правительства на новое правительство. «Это не юридический акт. Старое правительство не имеет полномочий регулировать деятельность нового правительства. Другими словами, новая власть законно может просто проигнорировать этот текст».

«И даже если бы был закон, у нас есть ценный опыт с акцизами на алкоголь. Госсуд четко заявил, что акцизная лестница предыдущего Рийгикогу никоим образом не является препятствием для нового Рийгикогу в его решениях. Почему к правительственным текстам следует относиться по-другому?»