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Первая кадровая проблема ударила по новому правительству

Мейнхард Пулк
, журналист
Первая кадровая проблема ударила по новому правительству
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Пеэп Петерсон.
Пеэп Петерсон. Фото: Sander Ilvest

Возникли сомнения относительно пригодности нового министра здоровья и труда Пеэпа Петерсона (Социал-демократическая партия), будто назначение министра противоречил доброй традицией работы с лоббистами, принятой предыдущим правительством 18 марта.

Традиция гласит, что лоббистами могут быть, например, профсоюзы - так что к лоббистам следует отнести и главу Центральной союз профсоюзов Петерсона. Если должностное лицо работало лоббистом непосредственно перед вступлением в должность, согласно инструкции, оно должно воздерживаться от действий и решений в отношении ранее представляемого лоббиста или его представителя в течение года. Таким образом, Петерсон как министр должен отказаться от принятия решений, затрагивающих профсоюзы.

Хорошая практика работы с лоббистами

  • В прошлом году правительство приняло инструкцию «Добрая традиция работы чиновников с лоббистами».
  • Среди прочего традиция гласит, что лоббистами могут быть, например, профсоюзы.
  • Если должностное лицо работало лоббистом непосредственно перед вступлением в должность, согласно инструкции, оно должно воздерживаться от действий и решений в отношении ранее представляемого лоббиста или его представителя в течение года.
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