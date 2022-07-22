Первая кадровая проблема ударила по новому правительству

Возникли сомнения относительно пригодности нового министра здоровья и труда Пеэпа Петерсона (Социал-демократическая партия), будто назначение министра противоречил доброй традицией работы с лоббистами, принятой предыдущим правительством 18 марта.
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Традиция гласит, что лоббистами могут быть, например, профсоюзы - так что к лоббистам следует отнести и главу Центральной союз профсоюзов Петерсона. Если должностное лицо работало лоббистом непосредственно перед вступлением в должность, согласно инструкции, оно должно воздерживаться от действий и решений в отношении ранее представляемого лоббиста или его представителя в течение года. Таким образом, Петерсон как министр должен отказаться от принятия решений, затрагивающих профсоюзы.
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