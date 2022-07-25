От редакции: министр по ускоренной программе

Некоторое недоумение вызвали новые министры юстиции, окружающей среды, а также предпринимательства и инфотехнологий. Эти должности займут люди без необходимого профессионального или политического веса. Для «Отечества» выбор министров осложнился, похоже, не тем, что компетентных людей нет, а тем, что их не хотели забирать из парламента.

В случае ухода в правительство троих членов парламента от «Отечества» замещающим депутатом в Рийгикогу попадает Сийм Кийслер, и не он один. Допускать в парламент Кийслера отечественники, видимо, не хотели, так как он для них предатель: он и несколько соратников вышли из «Отечества» и создали конкурирующую партию «Правые». Если в парламент пройдет несколько «раскольников», это уже чревато проблемами. Удивило, что в правительство не попал Свен Сестер, который не раз руководил министерствами и обладает большим политическим весом. Есть неожиданные назначения и от социал-демократов.

Разумеется, бывали в правительствах проблемы и почище неопытного министра. Например, один из министров решал имущественные вопросы своих друзей. Решал он их так самозабвенно за счет налогоплательщиков, что это заметил канцлер министерства. Господа вошли в такой клинч, что разнять их не получилось, и уволили обоих.