На днях Эстония получила, наконец, новый состав правительства. Без сюрпризов снова не обошлось. Если у Партии реформ запас опытных людей для министерских кресел довольно большой, то у других членов коалиции кандидаты с опытом быстро закончились, и из шляпы достали никому неизвестных «кроликов».
От редакции: министр по ускоренной программе
Некоторое недоумение вызвали новые министры юстиции, окружающей среды, а также предпринимательства и инфотехнологий. Эти должности займут люди без необходимого профессионального или политического веса. Для «Отечества» выбор министров осложнился, похоже, не тем, что компетентных людей нет, а тем, что их не хотели забирать из парламента.
В случае ухода в правительство троих членов парламента от «Отечества» замещающим депутатом в Рийгикогу попадает Сийм Кийслер, и не он один. Допускать в парламент Кийслера отечественники, видимо, не хотели, так как он для них предатель: он и несколько соратников вышли из «Отечества» и создали конкурирующую партию «Правые». Если в парламент пройдет несколько «раскольников», это уже чревато проблемами. Удивило, что в правительство не попал Свен Сестер, который не раз руководил министерствами и обладает большим политическим весом. Есть неожиданные назначения и от социал-демократов.
Разумеется, бывали в правительствах проблемы и почище неопытного министра. Например, один из министров решал имущественные вопросы своих друзей. Решал он их так самозабвенно за счет налогоплательщиков, что это заметил канцлер министерства. Господа вошли в такой клинч, что разнять их не получилось, и уволили обоих.
Можно еще вспомнить министра, которая отказалась от вакцинации, хотя должна была посещать публичные мероприятия. Ну и классика жанра – министр, от которой ждали общения с зарубежными партнерами, отказалась от командировок. Как говорится, работа – не волк…
При выборе кандидатур дело вовсе не в профильном образовании. Министр – должность политическая. В наших министерствах есть руководители с глубоким знанием своей отрасли – канцлеры и вице-канцлеры. В определенном смысле канцлер – это «предохранитель» от некомпетентности политика. Однако наличие «предохранителя» не значит, что можно назначать министром любого лояльного члена партии, который согласится попробовать свои силы.
Возможно, новый человек справится, но кресло министра все-таки не место для обучения перспективных членов партии. Особенно это неуместно в разгар кризиса. Времени на обучение новичков у страны нет. Вполне здраво звучат предложения сделать кандидатуры министров предметом обсуждения на коалиционных переговорах. Премьер-министр, партнеры по коалиции и общественность имеют право знать, с кем придется работать, и хорошо бы на эти назначения мог повлиять еще кто-то, кроме правления партии.