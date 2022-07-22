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Найденная в Вильянди крупная сумма наличных передана полиции: теперь ищут хозяина денег

Sakala
Найденная в Вильянди крупная сумма наличных передана полиции: теперь ищут хозяина денег
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Eile leiti Viljandi kesklinnast suur summa sularaha. Pilt on illustreeriv.
Eile leiti Viljandi kesklinnast suur summa sularaha. Pilt on illustreeriv. Фото: Arvo Meeks

Вчера добросовестная гражданка Грете передала полиции крупную сумму наличных, которую она нашла в центре Вильянди.

Полиция ищет владельца денег - чтобы получить их обратно, он должен будет сообщить сумму и место, в котором их нашли.

По словам представителя полиции Керли Вирк, точную сумму денег и район находки пока разглашать нельзя, потому что тогда объявится много искателей удачи, которые захотят заполучить деньги себе.

Очень редко бывает так, что нашедший крупную сумму денег относит находку в полицию. По словам Виргк в Лыунаской префектуре это происходит примерно три раза в год. Чаще находят кошелек, который уже опустошен от денег.

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