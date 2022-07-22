Вчера добросовестная гражданка Грете передала полиции крупную сумму наличных, которую она нашла в центре Вильянди.
Найденная в Вильянди крупная сумма наличных передана полиции: теперь ищут хозяина денег
Найденная в Вильянди крупная сумма наличных передана полиции: теперь ищут хозяина денег
Полиция ищет владельца денег - чтобы получить их обратно, он должен будет сообщить сумму и место, в котором их нашли.
По словам представителя полиции Керли Вирк, точную сумму денег и район находки пока разглашать нельзя, потому что тогда объявится много искателей удачи, которые захотят заполучить деньги себе.
Очень редко бывает так, что нашедший крупную сумму денег относит находку в полицию. По словам Виргк в Лыунаской префектуре это происходит примерно три раза в год. Чаще находят кошелек, который уже опустошен от денег.
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