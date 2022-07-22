Найденная в Вильянди крупная сумма наличных передана полиции: теперь ищут хозяина денег

Полиция ищет владельца денег - чтобы получить их обратно, он должен будет сообщить сумму и место, в котором их нашли.

По словам представителя полиции Керли Вирк, точную сумму денег и район находки пока разглашать нельзя, потому что тогда объявится много искателей удачи, которые захотят заполучить деньги себе.