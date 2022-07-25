Елена Скульская ⟩ Антимир и король Лир

А Корделия? Грубоватая, некрасивая, плохо одетая – след вырождения на фоне высокой и статной Гонерильи, которая, меняя роскошные костюмы, становится все больше похожа на красавца-генерала, на бизнес-вумен войны, вызывающую восторг. Их отношения с Эдмундом – союз двух циничных и жестоких существ, не знающих ни любви, ни нежности, но ценящих власть. Регана пытается быть женственной и страстной, но и ее волнует прежде всего сладость завоеваний.

Корделия и есть настоящий шут в этом мире, она достойна осмеяния, пинков, издевательств, она, видите ли, верит в порядочность, доброту, честность; безумному Лиру она, в конце концов, говорит все те слова любви, которые ему по капризу хотелось услышать в начале представления. Но мир уже не спасти!

Сцена в морге

Что натворил этот крохотный старикашка? Все залито кровью, гора трупов. Все, что ему было дорого, умерщвлено. Тщедушный нелепый Эдгар убивает красавца и силача Эдмунда, но поверить в это невозможно, ведь только на сцене жалкий очкарик может справиться с мощным любимцем женщин и толпы. Не верьте! – как бы кричит режиссер, никогда справедливость не торжествует по велению волшебной палочки, никогда слабость не победит силу, никогда в циничном мире не восторжествует правда, если мы сами, объединившись, не будем ее добиваться.