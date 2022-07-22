Поднимаем цену, потому что можем: жадность эстонских мобильных операторов выводит клиентов из себя

Многие клиенты Telia уже получили уведомление о повышении цен. Например, интернет-пакеты Telia подорожают на два евро. Выигрывают только обладатели самого дорогого пакета: в случае интернета скоростью 1 Гбит/с цена с сентября упадет с 99 евро до 72 евро в месяц. Однако большинству эстоноземельцев такие скорости недоступны ни за какие деньги.

Не устпают и другие операторы. Например, один клиент Tele2 сообщил, что только что получил письмо о том, что его пакет, включающий безлимитные звонки и интернет плюс 15ГБ интернета за границей, повысится в цене с 16 до 19 евро в месяц.

Клиент Elisa заявил, что у его отца-пенсионера был так называемый пенсионерский пакет на 1,69 евро в месяц, подписанный несколько лет назад. Теперь мужчина получил письмо о том, что к счету будут добавлены 1,49 евро в месяц. «Это не самый большой расход в мире, но все равно бесит», — прокомментировал клиент.