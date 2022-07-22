Эстонские телекоммуникационные компании начали энергично поднимать цены. Клиентов же выводит из себя тот факт, что для повышения цен используется любой повод.
Поднимаем цену, потому что можем: жадность эстонских мобильных операторов выводит клиентов из себя
Многие клиенты Telia уже получили уведомление о повышении цен. Например, интернет-пакеты Telia подорожают на два евро. Выигрывают только обладатели самого дорогого пакета: в случае интернета скоростью 1 Гбит/с цена с сентября упадет с 99 евро до 72 евро в месяц. Однако большинству эстоноземельцев такие скорости недоступны ни за какие деньги.
Не устпают и другие операторы. Например, один клиент Tele2 сообщил, что только что получил письмо о том, что его пакет, включающий безлимитные звонки и интернет плюс 15ГБ интернета за границей, повысится в цене с 16 до 19 евро в месяц.
Клиент Elisa заявил, что у его отца-пенсионера был так называемый пенсионерский пакет на 1,69 евро в месяц, подписанный несколько лет назад. Теперь мужчина получил письмо о том, что к счету будут добавлены 1,49 евро в месяц. «Это не самый большой расход в мире, но все равно бесит», — прокомментировал клиент.
Практика ценообразования операторов также заставляет ломать голову путешественников в Великобританию. «Почему мобильный интернет и звонки в Великобритании обходятся эстонцам в огромные деньги? Понятно, что Великобритания вышла из Евросоюза, но если посмотреть тамошних операторов, у всех интернет и звонки в Европу включены в пакеты. Если сравнивать цены, то пакеты там дешевле, чем пакеты, предлагаемые в Эстонии. Почему эстонец должен платить за мобильный интернет минимум 1,5 евро за Мб, это как-то неравноценно», — пожаловался один клиент, которому предстоит поездка в Великобританию.
Действительно почему? Мы связались с телекоммуникационными компаниями. Telia не ответила на вопрос. Представитель Elisa обосновал повышение цены следующим образом: «Из-за правил Европейского Союза объем в рамках пакета ЕС может использоваться только в государствах-членах, и в этом случае это решение не зависит от оператора. Клиенты Elisa могут пользоваться интернетом в Великобритании по более низкой цене, используя систему роуминговых билетов Elisa», — сказал менеджер по связям со СМИ Elisa Таави Тедер.
Руководитель отдела услуг для частных клиентов Tele2 Хенри Мурумаа также сказал, что причиной повышения цен является то, что Великобритания больше не является частью Европейского Союза, и на нее не распространяется регулирование роуминга. Изменение произошло в феврале прошлого года. «По сравнению с другими странами, не входящими в Евросоюз, Великобритания является страной с самой доступной ценой на услуги роуминга, потому что объемы Tele2 в Великобритании высоки, а условия операторов-партнеров позволяют нам иметь выгодные цены», — сказал Мурумаа.
Мы задали уточняющий вопрос: были ли какие-либо технические изменения в связи с выходом Великобритании из Союза, которые могли бы вызвать повышение цен? Мурумаа ответил: «Технически ничего не изменилось напрямую, но Великобритания больше не подпадает под действие роумингового регулирования Европейского Союза, которое также регулирует ценообразование между операторами».
Другими словами: цену можно было поднять, и ее подняли.