Два года назад эстонский производитель мебели Bellus Furniture запустил производство в Украине, пишет DV.ee, отмечая, что в прошлом году оборот вырос на 14%, и руководство решило продолжить деятельность в стране несмотря на войну.
Эстонский бизнесмен производит мебель в Украине: «Война стала новой нормой, привыкаешь»
Эстонский бизнесмен производит мебель в Украине: «Война стала новой нормой, привыкаешь»
По словам главы компании Рольфа Кристьяна Реландера, в начале войны было много сомнений и волнений, потому что ситуация была непредсказуемой, но в какой-то момент война стала новой нормой.
Он добавил, что производство Bellus Furniture сосредоточено в сельской местности под Львовом, посреди поля, где все спокойно. На заводе достаточно рабочей силы, основные партнеры находятся в Европе, а с российского рынка компания вышла.
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