Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 22 июля: о наказании для "поющего дальнобойщика" и сюжет в категории 18+ расскажет о необычной секскурсии
Сегодня в выпуске:
- "Поющий дальнобойщик", решивший поддержать российские войска в Украине, стал первым человеком, осуждённым в рамках нового закона.
- Отдыхающих на пляже в Пирита испугал низко летевший военный вертолет. Таллиннский зоопарк ищет имя для самки ленивца.
- В Раквере состоялась церемония перезахоронения останков, найденных под снесенным советсвим монументом. Удалось ли их идентифицировать?
- Рекордный зной накрывает всю планету. Если люди могут спастись от жары в кондиционированных помещениях, то как спасаться от нее братьям нашим меньшим?
- Масштабная спецоперация по спасению белого медведя в России. Самый заботливый пес в мире живет в Британии - он воспитывает целый выводок... утят!
- Горячее завершение жаркой пятницы. Приглашаем вас на весьма пикантную экскурсию по истории порочного "Таллинна"!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 22 июля.