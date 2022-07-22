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«Новости в 7» за 22 июля: о наказании для "поющего дальнобойщика" и сюжет в категории 18+ расскажет о необычной секскурсии

Kanal 7
«Новости в 7» за 22 июля: о наказании для "поющего дальнобойщика" и сюжет в категории 18+ расскажет о необычной секскурсии
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Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- "Поющий дальнобойщик", решивший поддержать российские войска в Украине, стал первым человеком, осуждённым в рамках нового закона.

- Отдыхающих на пляже в Пирита испугал низко летевший военный вертолет. Таллиннский зоопарк ищет имя для самки ленивца.

- В Раквере состоялась церемония перезахоронения останков, найденных под снесенным советсвим монументом. Удалось ли их идентифицировать?

- Рекордный зной накрывает всю планету. Если люди могут спастись от жары в кондиционированных помещениях, то как спасаться от нее братьям нашим меньшим?

- Масштабная спецоперация по спасению белого медведя в России. Самый заботливый пес в мире живет в Британии - он воспитывает целый выводок... утят!

- Горячее завершение жаркой пятницы. Приглашаем вас на весьма пикантную экскурсию по истории порочного "Таллинна"!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 22 июля.

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