На этой неделе Eesti Gaas разослала клиентам компании Tallinngaas OÜ, торгующей природным газом в Нымме, извещение о возможном прекращении подачи газа, поскольку, по данным Eesti Gaas, Tallinngaas не заключила открытый договор на поставку газа, необходимый для продажи.
Многие жители Нымме вскоре могут остаться без газоснабжения
Если Tallingaas не подпишет открытый договор поставки до 22 июля, Eesti Gaas подаст оператору сети AS Gaasivõrk требование о прекращении подачи газа в Нымме в измерительных пунктах на Махла, 14 и 83, сообщила Eesti Gaas своим клиентам.
Член правления Eesti Gaas Рауль Котов сообщил BNS, что у Eesti Gaas 42 клиента в сети Tallinngaas, но у них нет информации о точном количестве клиентов в сети Tallinngaas.
Котов пояснил, что газ из сети AS Gaasivõrk в сеть Tallinngaas OÜ поступает самопроизвольно, и его можно ограничить только путем ее закрытия. Tallinngaas может продавать газ от Eesti Gaas без открытого договора поставки, поскольку Gaasivõrk назначил Eesti Gaas продавцом газа потребителям без договора на территории своей сети.
«Эта норма фактически предназначена для решения ситуации, когда некоторые потребители не подписали договор или он был внезапно расторгнут. Однако, поскольку регулирование газового рынка и учетные системы не учитывают тот факт, что какое-либо газовое предприятие может также нарушить закон о природном газе и не заключить договор, этот принцип автоматически применяется к Tallinngaфs, что означает, что продавцом взятого ею из сети газа считается Eesti Gaas», — объяснил Котов.
Поэтому, по словам Котова, Eesti Gaas выставила Tallinngaas счета за объемы газа, поступившие в ее сеть, из которых был вычтен газ, проданный другими продавцами, в том числе самой Eesti Gaas, в сети Tallinngaas.
«Tallingaas частично оплатил эти счета», - отметил он. Член правления подтвердил, что компания пыталась решить проблему путем переговоров, но дошла до ситуации, когда как продавец не может ничего сделать, кроме физического прекращения подачи газа. «Tallinngas может избежать этого, заключив открытый договор на поставку газа с продавцом газа», — сказал Котов.
Tallingaas OÜ: Отключение подачи газа было бы незаконным и недопустимым
Член правления Tallinngaas OÜ Эда Сааберг сообщила в направленном клиентам письме, что рассмотрение предполагаемого незаконного потребления газа Tallinngaas OÜ в предупредительном сообщении Eesti Gaas, которое якобы дает право отключить подключение к сети, вводит в заблуждение и основано на заведомо неверном и надуманном толковании законодательства, регулирующего организацию газоснабжения.
«Извещение AS Eesti Gaas направлено с целью вызвать у потребителей газовой сети Tallinngaas OÜ неуверенность и гнев в отношении Tallinngaas OÜ и тем самым оказать давление на Tallingaas OÜ», — добавила Сааберг в письме.
По ее словам, требование Eesti Gaas о прекращении подачи газа в сети Tallinngaas не имеет правового основания, вытекающего из законодательства, регулирующего организацию газоснабжения, поэтому прекращение подачи газа оператором сети Gaasivõrk было бы незаконным и недопустимым, считает она.
Согласно веб-сайту предприятия, зона деятельности Tallinngas состоит из двух сетевых зон в таллиннском районе Нымме, одна из которых находится на участке между бульваром Вабадузе и улицами Валдеку и Махла, а другая - на участке между Мяннику-теэ и железной дорогой. Tallinngaas работает на территориях своей сети, предоставляя услуги по распределению природного газа и продавая природный газ через сеть.