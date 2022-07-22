Многие жители Нымме вскоре могут остаться без газоснабжения

«Tallingaas частично оплатил эти счета», - отметил он. Член правления подтвердил, что компания пыталась решить проблему путем переговоров, но дошла до ситуации, когда как продавец не может ничего сделать, кроме физического прекращения подачи газа. «Tallinngas может избежать этого, заключив открытый договор на поставку газа с продавцом газа», — сказал Котов.

Tallingaas OÜ: Отключение подачи газа было бы незаконным и недопустимым

Член правления Tallinngaas OÜ Эда Сааберг сообщила в направленном клиентам письме, что рассмотрение предполагаемого незаконного потребления газа Tallinngaas OÜ в предупредительном сообщении Eesti Gaas, которое якобы дает право отключить подключение к сети, вводит в заблуждение и основано на заведомо неверном и надуманном толковании законодательства, регулирующего организацию газоснабжения.

«Извещение AS Eesti Gaas направлено с целью вызвать у потребителей газовой сети Tallinngaas OÜ неуверенность и гнев в отношении Tallinngaas OÜ и тем самым оказать давление на Tallingaas OÜ», — добавила Сааберг в письме.

По ее словам, требование Eesti Gaas о прекращении подачи газа в сети Tallinngaas не имеет правового основания, вытекающего из законодательства, регулирующего организацию газоснабжения, поэтому прекращение подачи газа оператором сети Gaasivõrk было бы незаконным и недопустимым, считает она.