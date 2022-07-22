Президент Алар Карис на этой неделе посещает Пярну, чтобы насладиться заключительными концертами Пярнуского музыкального фестиваля, но он также нашел время, чтобы посетить мемориал Константина Пятса в Тахкуранна, украинское кафе в Выйсте, парк Lottemaa и Пярнуский музей.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В ходе визита в Пярнумаа президент Карис посетил украинское кафе, парк "Лоттемаа" и музыкальный фестиваль
Глава государства, приехавший в Пярнумаа прямиком со Дней оперы на Сааремаа, вчера посетил первый заключительный концерт Пярнуского музыкального фестиваля, где дирижер Пааво Ярви руководил фестивальным оркестром, а в качестве солистов выступили скрипачка Трийн Руубель и виолончелист Марсель Йоханнес Китс.
Сегодня утром президент Карис посетил южную часть уезда Пярнумаа, где возложил венок к мемориалу президента Константина Пятса в Тахкуранна, а затем отправился в Выйсте, чтобы навестить Рийну Луйк, которая руководит украинским кафе и детским садом Выйсте.
«Как обычно в маленькой Эстонии, мы сразу нашли общих знакомых», — сказал президент о содержании беседы в кафе.
Хотя следующее посещение не было запланировано в первоначальной повестке дня президента, глава государства и его окружение на обратном пути в Пярну заглянули к Лоттемаа, где полные энергии горожане познакомили его со своими владениями.
До полудня президент также посетил выставку украшений Пярнуского музея «Продается / Не продается», где в атмосфере современного торгового центра была показана красота сквозь века.
Во второй половине дня президент Карис встретился с семьей Ярви, под управлением которого в Пярну проходит большой музыкальный фестиваль. Сегодня вечером президент посетит второй заключительный концерт, где Пааво Ярви будет дирижировать фестивальным оркестром, а на сцене в качестве солиста выступит пианист Уэйн Маршалл.