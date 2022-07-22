ГАЛЕРЕЯ ⟩ В ходе визита в Пярнумаа президент Карис посетил украинское кафе, парк "Лоттемаа" и музыкальный фестиваль

Глава государства, приехавший в Пярнумаа прямиком со Дней оперы на Сааремаа, вчера посетил первый заключительный концерт Пярнуского музыкального фестиваля, где дирижер Пааво Ярви руководил фестивальным оркестром, а в качестве солистов выступили скрипачка Трийн Руубель и виолончелист Марсель Йоханнес Китс.

Сегодня утром президент Карис посетил южную часть уезда Пярнумаа, где возложил венок к мемориалу президента Константина Пятса в Тахкуранна, а затем отправился в Выйсте, чтобы навестить Рийну Луйк, которая руководит украинским кафе и детским садом Выйсте.

«Как обычно в маленькой Эстонии, мы сразу нашли общих знакомых», — сказал президент о содержании беседы в кафе.

Хотя следующее посещение не было запланировано в первоначальной повестке дня президента, глава государства и его окружение на обратном пути в Пярну заглянули к Лоттемаа, где полные энергии горожане познакомили его со своими владениями.

До полудня президент также посетил выставку украшений Пярнуского музея «Продается / Не продается», где в атмосфере современного торгового центра была показана красота сквозь века.