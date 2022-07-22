Литва возобновила транзит части грузов между Россией и Калининградом

«Согласно соответствующему регламенту Совета Европейского союза и руководству ЕК, а также толкованиям компетентных органов, в соответствии с условиями усиления контроля транзитных товаров, предусмотренными в руководстве ЕК, LTG Cargo возобновит такие перевозки с сегодняшнего дня, т.е. 22 июля. Они будут осуществляться с соблюдением условий усиления контроля транзитных товаров, предусмотренных в руководстве ЕК», — говорится в сообщении.

Транзит товаров, запрещенных санкциями, будет разрешен только в том случае, если они необходимы, не считаются необычным потоком или моделью торговли и не обходят ограничения.

Согласно сообщению, объем грузоперевозок должен будет соответствовать среднему объему перевозок грузов по железной дороге за три года — с января 2019 года по конец декабря 2021 года. Средние значения будут рассчитаны для каждого кода товара отдельно, и заявки будут отклоняться, если их объем достигнет среднегодовых значений.

Перевозка указанных в руководстве предметов роскоши транзитом не будет возобновлена ​​до отдельного разъяснения, отмечают Литовские железные дороги.

Товары, ранее перевозившиеся грузовыми автомобилями, не будут учитываться при расчете среднего показателя перевозок.