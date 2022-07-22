ФОТО ⟩ Автомобиль с начинающим водителем вылетел с дороги: в машине было четверо детей

Помимо водителя с кленовым листом, в съехавшем в кювет минивэне находились четверо детей-подростков.

Дети, отдыхающие в Пайде в лагере, купались в озере Тарбья. На обратном пути в Пайде водитель не справился с управлением в конце зоны с ограничением скорости в 50 км/ч и вылетел за пределы дороги.