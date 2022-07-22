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ФОТО ⟩ Автомобиль с начинающим водителем вылетел с дороги: в машине было четверо детей

Урмас Глазе
Автомобиль с начинающим водителем вылетел с дороги: в машине было четверо детей
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Сегодня около 18:47 в Пайде неопытный водитель, перевозивший детей, не удержал на дороге автомобиль Chrysler Voyager.

Помимо водителя с кленовым листом, в съехавшем в кювет минивэне находились четверо детей-подростков.

Дети, отдыхающие в Пайде в лагере, купались в озере Тарбья. На обратном пути в Пайде водитель не справился с управлением в конце зоны с ограничением скорости в 50 км/ч и вылетел за пределы дороги.

Человек, связанный с лагерем, подтвердил, что двоих детей на всякий случай отвезли на медицинский осмотр, но, вероятнее всего, с ними все в порядке.

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