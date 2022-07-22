Велокурьер и магазинный вор оказались нелегалами и будут депортированы из Эстонии

Как передала BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, в четверг автомобильный патруль Пыхьяской префектуры задержал на Раннамяэ-теэ мужчину на велосипеде. Им оказался гражданин Таджикистана, у которого въездная виза в Эстонию была уже недействительна. Мужчина развозил клиентам еду и, таким образом, незаконно работал в Эстонии. Чиновник составил мужчине предписание покинуть Эстонию в течение 15 дней, а также установил нарушителю закона запрет на въезд в страну сроком на два года и шесть месяцев. Ему также был выписан штраф на сумму в 300 евро.