Сотрудники Пыхьяской префектуры задержали в Таллинне двух нарушивших закон иностранцев, которым предписано покинуть Эстонию.
Велокурьер и магазинный вор оказались нелегалами и будут депортированы из Эстонии
Как передала BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, в четверг автомобильный патруль Пыхьяской префектуры задержал на Раннамяэ-теэ мужчину на велосипеде. Им оказался гражданин Таджикистана, у которого въездная виза в Эстонию была уже недействительна. Мужчина развозил клиентам еду и, таким образом, незаконно работал в Эстонии. Чиновник составил мужчине предписание покинуть Эстонию в течение 15 дней, а также установил нарушителю закона запрет на въезд в страну сроком на два года и шесть месяцев. Ему также был выписан штраф на сумму в 300 евро.
В четверг патруль в Ляэне-Харью получил вызов в торговый центр Kristiine в Таллинне, где охранники задержали мужчину за кражу в продуктовом магазине. Похитителем оказался гражданин Молдовы 1989 года рождения. Чиновник признал его въездную визу недействительной и досрочно закончил его пребывание в Эстонии. Мужчине составлено предписание покинуть страну в течение семи дней и запрещено въезжать в Эстонию в течение семи месяцев.